Parchetul din Peru solicită interdicţia de a părăsi ţara fostei preşedinte Dina Boluarte / Aceasta a fost destituită în primele ore ale zilei de vineri, după o procedură maraton în Congres

Parchetul din Peru a solicitat vineri justiţiei să interzică fostei preşedinte Dina Boluarte, destituită de Parlament şi care nu mai beneficiază de imunitate prezidenţială, să părăsească ţara până anchetele împotriva sa sunt finalizate, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Parchetul a solicitat interdicţia ca Dina Boluarte să părăsească ţara timp de 18 până la 36 de luni, în cadrul anchetelor” privind infracţiunile de „spălare de bani în detrimentul statului’, a precizat parchetul într-un comunicat.

„Această măsură vizează garantarea prezenţei lui Boluarte în timpul desfăşurării procesului penal şi prevenirea unei posibile fugi de pe teritoriul naţional”, a indicat sursa citată.

Preşedinta peruană Dina Boluarte a fost destituită în primele ore ale zilei de vineri, după o procedură maraton în Congres, pe fondul unei crize de securitate în ţară.

„Destituirea preşedintei a fost aprobată”, a anunţat preşedintele Congresului, Jose Jeri, la finalul unei foarte scurte sesiuni la care Dina Boluarte nu a fost prezentă, deşi a fost convocată.