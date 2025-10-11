Activista MAGA Laura Loomer, auto-proclamată „islamofobă”, acuză administrația Trump că ar „oferi Qatarului o bază militară în SUA”. Pentagonul dezminte

Activista de extremă dreapta Laura Loomer a criticat vineri administraţia preşedintelui Donald Trump pentru aprofundarea relaţiilor de apărare cu Qatarul şi a făcut acuzaţii false, răspândite pe reţelele sociale, potrivit cărora Pentagonul ar fi cedat Qatarului o bază militară pe teritoriul SUA, relatează Reuters, transmite News.ro.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, s-a întâlnit vineri la Pentagon cu viceprim-ministrul Qatarului, şeicul Saoud bin Abdulrahman al-Thani, şi a anunţat că Doha va plăti pentru o facilitate la o bază aeriană americană din Idaho. El nu a spus că SUA vor oferi Qatarului baza respectivă sau orice altă bază din Statele Unite.

Facilitatea, care a făcut obiectul unor negocieri timp de ani de zile, va sprijini planurile Qatarului de a instrui piloţi pe 12 avioane de vânătoare F-15 pe care ţara le cumpără şi care ar fi amplasate acolo, a declarat un oficial american pentru Reuters. Facilitatea va include hangare pentru a proteja aeronavele de intemperii şi o clădire pentru instruire, a spus oficialul.

SUA VOR SUPRAVEGHEA CONSTRUCŢIA

Acordul, care, potrivit oficialului, este în conformitate cu cele convenite cu alţi aliaţi ai SUA, va avea ca rezultat construirea facilităţii de către contractori locali sub supravegherea militară a SUA şi finanţare din partea Qatarului. Piloţii din Singapore se antrenează deja la baza americană.

„Semnăm o scrisoare de acceptare pentru construirea unei facilităţi a Forţelor Aeriene din Qatar la baza aeriană Mountain Home din Idaho”, a anunţat Hegseth, alături de omologul său din Qatar.

LAURA LOOMER, ÎNFURIATĂ, AMENINŢĂ CĂ NU VA VOTA ANUL VIITOR

La scurt timp după anunţ, Loomer a declarat că nu crede că va vota la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial de anul viitor. „Nu m-am gândit niciodată că voi vedea republicanii oferind musulmanilor din Qatar, care finanţează terorismul, o BAZĂ MILITARĂ pe teritoriul SUA, pentru ca aceştia să poată ucide americani”, a scris Loomer pe X.

Ea a postat un clip cu Trump vorbind în 2017, când a acuzat Qatarul că a finanţat terorismul „la un nivel foarte ridicat” de-a lungul istoriei.

În urma remarcilor sale, Hegseth a postat pe X: „Pentru a fi clar, Qatarul nu va avea propria bază în Statele Unite – nici măcar nimic asemănător unei baze. Noi controlăm baza existentă, aşa cum facem cu toţi partenerii”.

Ambasada Qatarului a negat, de asemenea, că ar fi o bază aeriană a Qatarului.

Qatarul este un partener de securitate al SUA şi găzduieşte baza aeriană al-Udeid, cea mai mare instalaţie militară americană din Orientul Mijlociu. De asemenea, Qatarul a acţionat ca mediator alături de Egipt în negocierile dintre Israel şi Hamas.

CINE ESTE LAURA LOOMER

Auto-proclamată „islamofobă”, care ani de zile a susţinut că atacurile din 11 septembrie 2001 au fost o operaţiune internă, Loomer are un istoric de acţiuni provocatoare şi de autopromovare, inclusiv legarea cu cătuşe de sediul Twitter din New York în 2018, după ce platforma i-a interzis accesul pentru discursuri instigatoare la ură.

Cu 1,8 milioane de urmăritori pe X şi propriul program săptămânal care atrage un public numeros, Loomer poate spune că vorbeşte în numele multor adepţi ai mişcării MAGA şi le influenţează opiniile despre administraţia Trump.

În aprilie, Trump l-a concediat pe generalul american Timothy Haugh, care era directorul Agenţiei Naţionale de Securitate şi şeful Comandamentului Cibernetic al SUA. New York Times a raportat că Loomer ceruse demiterea lui.