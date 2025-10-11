Atac terorist dejucat în Belgia: doi suspecți, în arest preventiv pentru planificarea unui atac asupra liderilor politici

Doi tineri, în vârstă de 18 și 23 de ani, au fost plasați în arest preventiv vineri seara de judecătorul de instrucție specializat în cazuri de terorism din Anvers, după ce poliția belgiană a dejucat un atac vizând lideri politici, inclusiv împotriva prim-ministrului Bart De Wever, a anunțat parchetul federal.

Cei doi suspecți sunt acuzați de participare la activitățile unui grup terorist, pregătirea unei infracțiuni teroriste și alte infracțiuni asociate terorismului. Alături de un al treilea tânăr, în vârstă de 16 ani, aceștia au fost arestați joi în timpul a patru percheziții efectuate de Poliția Judiciară Federală (FJP) la Anvers.

În timpul perchezițiilor, autoritățile au găsit un dispozitiv exploziv improvizat și dovezi că atacul ar fi fost planificat să implice o dronă. Avocații suspecților au declarat că cei doi cooperează cu ancheta, dar nu au oferit detalii despre declarațiile acestora.

Ambii suspecți vor apărea miercuri, 15 octombrie, în fața camerei de consiliu, care va decide dacă le va prelungi detenția preventivă. Procuratura a precizat că, din motive de securitate și în interesul anchetei, nu vor fi divulgate alte informații.