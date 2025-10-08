Fabricantul de arme european Thales semnalează o înmulţire a cazurilor de drone suspecte deasupra facilităţilor sale în Belgia, unde se produc rachete

Compania europeană de armament Thales şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la numărul de drone neidentificate observate recent deasupra fabricii sale din Belgia, care produce rachete de 70 mm, a relatat miercuri Politico, în contextul în care survoluri suspecte de drone au suscitat preocupări în întreaga Europă, unele dintre cazuri fiind asociate cu Rusia, potrivit publicației The Kyiv Independent, citate de Agerpres.

Compania „observă mai multe drone decât în urmă cu câteva luni”, a declarat pentru Politico Alain Quevrin, directorul diviziei din Belgia a Thales, indicând că cele mai multe drone au fost observate în zona fortului Evegnee din estul Belgiei.

Facilităţile grupului Thales din Belgia şi-au intensificat producţia de rachete de 70 mm care pot fi folosite împotriva dronelor, aprovizionând atât ţări europene, cât şi Ucraina.

Uzinele Thales ar putea utiliza echipamente de bruiaj pentru a doborî dronele, dar guvernul belgian trebuie mai întâi să stabilească procedurile legale pentru astfel de cazuri, a explicat Quevrin.

Cererea de arme este în creştere pe piaţa europeană pe fondul invaziei ruse în Ucraina şi temerilor privind un potenţial conflict între NATO şi Moscova, temeri exacerbate de recentele incursiuni ale dronelor.

În ultimele săptămâni, drone neidentificate au perturbat activitatea unor mari aeroporturi în Germania, Danemarca şi Norvegia.

Forţele aeriene poloneze au doborât mai multe drone ruseşti care au intrat în spaţiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei în septembrie. Câteva zile mai târziu, o dronă rusă a încălcat teritoriul României, însă Bucureştiul a decis să nu intervină, notează The Kyiv Independent.

Estonia a raportat, de asemenea, că trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au încălcat pentru scurt timp spaţiul său aerian pe 19 septembrie.

Aceste incidente au generat apeluri la un răspuns mai energic faţă de astfel de intruziuni, inclusiv doborârea avioanelor şi dronelor ruseşti, dacă este necesar, conform media citate.