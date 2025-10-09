Belgia declară că a destructurat o celulă teroristă care avea ca țintă politicieni

Procuratura federală belgiană a declarat joi că a destructurat o celulă teroristă care avea ca țintă politicieni din țară, iar ziarele belgiene au afirmat că prim-ministrul Bart de Wever se număra printre țintele vizate, scrie Reuters.

„Există indicii că intenția era de a comite un atac terorist de inspirație jihadistă care să vizeze politicieni”, se arată într-un comunicat.

Presa locală a relatat că, în timpul unei percheziții în Deurne, un cartier al municipiului Anvers, anchetatorii au descoperit un exploziv artizanal pe care suspecții intenționau să-l atașeze la o dronă pentru a efectua atacul, scrie Euronews.

„Trei tineri (născuți în 2001, 2002 și 2007, toți rezidenți în Anvers) au fost privați de libertate. Această intervenție judiciară face parte dintr-o anchetă privind, printre altele, tentativa de omor terorist și participarea la activitățile unui grup terorist”, a declarat procuratura într-un comunicat.

A fost deschisă o anchetă pentru tentativă de asasinat terorist și participare la activitățile unui grup terorist, dar procurorii nu au specificat grupul.

Autoritățile au confiscat, de asemenea, o imprimantă 3D și componente electronice în timpul percheziției.

„Acest caz arată că Parchetul, poliția și serviciile de informații trebuie să rămână vigilente în permanență la riscul de atacuri teroriste”, a declarat parchetul.

Naționalistul flamand Bart De Wever a depus jurământul ca prim-ministru al Belgiei în februarie, după luni de negocieri laborioase pentru formarea unei coaliții care să ducă țara mai spre dreapta.

Acordul l-a făcut pe De Wever primul naționalist din regiunea flamandă vorbitoare de limba olandeză care conduce țara.