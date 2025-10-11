Mircea Lucescu, ieșire nervoasă înainte de meciul cu Austria: „Toţi sunteţi selecţioneri”

România se află înaintea meciului foarte important cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Întrebat la conferința de presă despre amicalul cu Moldova și despre faptul că nu a chemat la lot niciun jucător de la liderul FC Botoșani, Mircea Lucescu a avut o ieșire nervoasă: „Toți sunteți selecționeri”, a spus Il Luce către jurnaliștii aflați în sală.

Duelul cu Austria are loc pe Arena Națională, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Meciul va fi Live Text pe G4Media.ro și în direct pe Antena 1.

Atmosfera este una încordată la prima reprezentativă a României înainte de meciul decisiv cu Austria, din preliminariile CM de fotbal din 2026.

Tricolorii au neapărată nevoie de victorie pentru a mai putea spera la locul al doilea din grupă, unul ocupat în prezent de Bosnia și Herțegovina.

Iritat de două întrebări, cele despre amicalul cu Moldova și faptul că nu a chemat la lot niciun jucător de la liderul FC Botoșani, Il Luce s-a enervat și a plecat din conferință spunând: „Toți sunteți selecționeri”, mesajul fiind îndreptat către jurnaliștii aflați în acel moment în sală.

„Nu pune întrebarea. No comment (n.r. dacă-și va da demisia din funcția de selecționer). Vrei să invoc amendamentul 5? Haideţi să nu facem astfel de… Am o responsabilitate mare, jucătorilor să nu le fie ruşine când ies de pe teren”, a transmis Mircea Lucescu.

În momentul în care a fost întrebat de ce FCSB are cinci jucători chemați la lot, iar liderul din Superliga, FC Botoșani, niciunul, Mircea Lucescu s-a enervat.

„Tu ai fost data trecută când am vorbit? Vă daţi seama? Sunt jucători de antrenament, când i-ai băgat în teren şi-au pierdut orientarea.

Sunt jucători de echipă, când îi aduci la naţională nu mai sunt aceiaşi. Nu are nicio legătură. Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Bravo vouă”, a spus selecționerul, citat de News.ro.

Grupa H, clasament

1 Austria 15 puncte / 5 meciuri

2 Bosnia-Herțegovina 13 / 6 meciuri

3 România 7 / 5 meciuri

4 Cipru 5 / 6 meciuri

5 San Marino 0 / 6 meciuri.

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0

21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino 10-0

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.

Miza locului 2 în grupă pentru România

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.

Barajul e compus din semifinală și finală, meciuri într-o singură manșă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai lejer.