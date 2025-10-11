Confuzie etnică în recensământul din Scoția: mii de italieni s-au declarat de etnie ”romă” crezând că este vorba despre capitala Italiei

Recensământul scoțian din 2022, deja criticat pentru erori și o rată scăzută de participare, este pus sub semnul întrebării de un nou episod bizar: sute de italieni care trăiesc în Scoția s-au declarat „Roma” — nu ca apartenență la etnia romă, ci crezând că întrebarea făcea referire la orașul Roma, capitala Italiei, transmite The Times.

Recensământul, realizat o dată la zece ani pentru a oferi o imagine clară asupra structurii demografice și etnice a țării, a avut o rată de răspuns sub 90%, semnificativ mai mică decât cea de 97% înregistrată în Anglia și Țara Galilor.

Întârzierea sa, cauzată de pandemia de Covid-19, a rupt sincronizarea tradițională cu recensămintele din restul Regatului Unit și a afectat promovarea și coerența procesului.

În premieră, recensământul scoțian a inclus o întrebare separată privind identificarea ca „Roma”, termen adoptat oficial pentru a desemna comunitățile de origine sud-asiatică, cunoscute istoric sub numele de ”gypsy”. În total, peste 3.200 de persoane au bifat această opțiune.

Verificările ulterioare ale autorităților au arătat că aproximativ 36,5% dintre cei declarați „Roma” erau născuți în Italia, adică peste 1.200 de persoane — un procent mult peste așteptări.

Statisticienii cred că o parte semnificativă a italienilor au înțeles greșit întrebarea, confundând termenul etnic cu denumirea orașului Roma. „Este posibil ca unii dintre cei născuți în Roma să fi bifat opțiunea din eroare”, au explicat reprezentanții NRS, adăugând că nu pot determina cu exactitate câți dintre aceștia aparțin cu adevărat etniei rome.

Confuzia lingvistică nu este doar apanajul Scoției. În recensământul din Anglia, un sfert dintre persoanele care s-au declarat „Roma” s-au dovedit, de asemenea, a fi italieni.

Situația este complicată și de faptul că însăși capitala Italiei găzduiește o comunitate romă semnificativă, provenită în mare parte din Balcanii de Vest, ceea ce face ca o distincție clară între „Roma” ca etnie și „Roma” ca loc de naștere să fie dificilă, scrie The Times.

Pentru a corecta datele, autoritățile scoțiene au decis să publice un set de statistici separate, excluzând persoanele născute în Italia care s-au declarat „Roma”. Conform noilor estimări, Scoția ar avea 2.044 de membri ai comunității rome — cifră considerată mai realistă, deși oficialii recunosc că metoda riscă să subraporteze numărul real al romilor italieni.

Ironia situației ascunde însă o problemă mai profundă. Comunitatea romă din Scoția, concentrată în special în sudul Glasgow-ului, se confruntă de ani de zile cu prejudecăți, dificultăți de integrare și acces limitat la servicii publice. Pentru aceste grupuri, recensământul ar fi trebuit să fie o oportunitate de vizibilitate, nu o sursă de confuzie statistică.

În pofida erorilor, datele oficiale arată că romii din Scoția sunt mai activi economic decât populația locală și au niveluri mai ridicate de educație superioară, dar rate mai mici ale dizabilității. Paradoxal, un recensământ menit să clarifice diversitatea Scoției a reușit să o încurce — oferind o lecție neașteptată despre cum un simplu cuvânt, „Roma”, poate uni, în mod involuntar, două lumi complet diferite.