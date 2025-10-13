G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump îi cere lui Herzog să-l grațieze pe Netanyahu pentru acuzațiile de…

Benjamin Netanyahu, premier prim-ministru israelian, bibi, israel, tel aviv, ierusalim, orient mijlociu, razboi gaza
Sursa foto: ABIR SULTAN / AFP / Profimedia

Trump îi cere lui Herzog să-l grațieze pe Netanyahu pentru acuzațiile de corupție

Articole13 Oct • 378 vizualizări 0 comentarii

Donald Trump i-a cerut luni președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care este în prezent judecat pentru acuzații de corupție și este acuzat de fraudă și abuz de încredere într-un scandal legat de acceptarea de cadouri de lux, potrivit Times of Israel.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am o idee, de ce nu-l grațiați pe Netanyahu?”, a spus Trump în timpul unui discurs în Knesset, în comentarii adresate lui Herzog.

Trump a adăugat, referindu-se la cadourile pe care Netanyahu le-ar fi primit: „Cui îi pasă de trabucuri și șampanie?”

Remarca a provocat murmure și discuții, precum și aplauze în Knesset.

Nu este prima dată când Trump cere ca Netanyahu să fie scutit de răspundere penală. În această vară, președintele SUA a cerut încetarea procesului penal în curs împotriva lui Netanyahu într-o postare lungă pe Truth Social.

„ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ… Am fost șocat să aud că statul Israel, care tocmai a trăit unul dintre cele mai mari momente din istoria sa și este condus cu fermitate de Bibi Netanyahu, continuă ridicola vânătoare de vrăjitoare împotriva marelui său prim-ministru din timpul războiului!”, a scris Trump la momentul respectiv.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO „Recunoașteți Palestina”: Discursul lui Trump în Knesset, întrerupt pentru scurt timp de doi parlamentari / Forțele de ordine i-au scos rapid din sală

Articole13 Oct • 967 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.