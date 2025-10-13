Trump îi cere lui Herzog să-l grațieze pe Netanyahu pentru acuzațiile de corupție
Donald Trump i-a cerut luni președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care este în prezent judecat pentru acuzații de corupție și este acuzat de fraudă și abuz de încredere într-un scandal legat de acceptarea de cadouri de lux, potrivit Times of Israel.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Am o idee, de ce nu-l grațiați pe Netanyahu?”, a spus Trump în timpul unui discurs în Knesset, în comentarii adresate lui Herzog.
Trump a adăugat, referindu-se la cadourile pe care Netanyahu le-ar fi primit: „Cui îi pasă de trabucuri și șampanie?”
Remarca a provocat murmure și discuții, precum și aplauze în Knesset.
Nu este prima dată când Trump cere ca Netanyahu să fie scutit de răspundere penală. În această vară, președintele SUA a cerut încetarea procesului penal în curs împotriva lui Netanyahu într-o postare lungă pe Truth Social.
„ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ… Am fost șocat să aud că statul Israel, care tocmai a trăit unul dintre cele mai mari momente din istoria sa și este condus cu fermitate de Bibi Netanyahu, continuă ridicola vânătoare de vrăjitoare împotriva marelui său prim-ministru din timpul războiului!”, a scris Trump la momentul respectiv.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.