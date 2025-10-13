Oliver Varhelyi, fostul comisar european din partea Ungariei, susţine că nu ştie nimic despre acuzaţiile de spionaj la Bruxelles / O anchetă a dezvăluit că guvernul de la Budapesta a încercat să facă presiuni asupra acestuia și a altor cetățeni maghiari care lucrau la instituțiile europene pentru acțiuni de spionaj

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat duminică cu comisarul european ungar Oliver Varhelyi despre suspiciunile de spionaj al Ungariei în instituţii europene; acesta a susţinut că nu este la curent cu astfel de activităţi, a declarat presei purtătoarea de cuvânt a comisiei, Paula Pinho, citată luni de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres.

Von der Leyen l-a întrebat pe Varhelyi dacă ştie despre „tentative de recrutare ale serviciilor de informaţii ungare care vizează personal al Comisiei Europene, în perioada în care era la reprezentanţa permanentă a Ungariei” la Bruxelles. Comisarul a răspuns că „nu are cunoştinţă despre astfel de tentative”.

În presa europeană a apărut joi o anchetă care afirmă că guvernul de la Budapesta condus de premierul Viktor Orban a încercat să facă presiuni asupra unor cetăţeni ungari care lucrau în instituţii europene, pentru a organiza în cadrul acestora operaţiuni de spionaj, în perioada 2012-2018. În centrul atenţiei este chiar rolul lui Varhelyi, care era şeful reprezentanţei Ungariei la UE în perioada respectivă.

Ungaria a respins acuzaţiile drept o „campanie de calomnie”.

Comisia Europeană a comunicat încă de la apariţia anchetei că se va înfiinţa un „grup intern” care să analizeze afirmaţiile autorilor şi că le ia „foarte în serios”, rămânând angajată în protecţia instituţiei, a personalului, a informaţiilor şi a reţelelor sale împotriva oricărei activităţi de culegere ilegală de informaţii.

Organizaţia neguvernamentală Transparency International s-a declarat „profund preocupată” de dosar şi a cerut Parlamentului European să efectueze o anchetă privind „amploarea presupusului spionaj”.

Naţionalistul Orban este în conflict cu autorităţile europene de când a revenit la putere în 2010, fiind acuzat că subminează statul de drept, menţionează AFP în acest context. Bruxellesul a declanşat mai multe proceduri împotriva Budapestei şi a blocat fonduri europene de miliarde de euro destinate Ungariei, reaminteşte agenţia.