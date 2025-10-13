G4Media.ro
Sursa foto: Facebook Brasov Marathon Night Challenge

„Brasov Marathon Night Challenge”, alergare montană pe timp de noapte, în 25 octombrie

Sportz13 Oct 0 comentarii

În seara zilei de 25 octombrie, sportivi şi nu numai, sunt aşteptaţi la startul competiţiei „Brasov Marathon Night Challenge”. Este vorba despre o cursă de alergare montană care are loc anual în Brașov şi care se desfășoară noaptea, pe un traseu de 7,5 kilometri, transmite Radio România Brașov preluat de Rador.

- articolul continuă mai jos -

Cursa este o provocare excelentă pentru alergătorii de toate nivelurile care doresc să se bucure de o experiență unică de alergare montană pe întuneric. Startul concursului se dă imediat după ora 19:00, în grupe de câte 10 participanți, la interval de 1 minut între grupe.

Trasul cuprinde ruta – Aleea de sub Tâmpa, Drumul Serpentinelor, Vârgul Tâmpa, coborâre pe Şaua Tâmpei şi Aleea Tiberiu Brediceanu.

Sunt disponibile maximum 500 de locuri, iar înscrierile se pot face până pe data de 19 octombrie.

