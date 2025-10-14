G4Media.ro
Sursa foto: Koshiro K / Alamy / Profimedia

Google va investi 15 miliarde de dolari pentru a construi un centru de date în India, cel mai mare din afara Statelor Unite

14 Oct

Google va investi 15 miliarde de dolari pentru a construi un centru de date pentru un nou hub de inteligență artificială în sudul Indiei, a anunțat marți Thomas Kurian, CEO Google Cloud, citat de CNBC.

„Este cel mai mare (sit) pe care îl vom construi în afara Statelor Unite”, a anunțat în fața presei din New Delhi directorul general al Google Cloud, Thomas Kurian.

„Aceasta reprezintă o investiție de capital în valoare de 15 miliarde de dolari în următorii cinci ani”, a precizat Kurian. „Această infrastructură confirmă ambițiile și proiectele Indiei în domeniul IA”, a declarat ministrul indian al Tehnologiilor Informaționale, Ashwini Vaishnaw.

În ultimele luni, India a atras mai mulți actori importanți din sectorul IA, atrași de cea mai mare piață din lume în termeni de populație.

India, noul El Dorado al IA?

Aproximativ 900 de milioane de indieni – dintr-un total de aproape 1,5 miliarde – utilizează în mod regulat internetul, în scop personal sau profesional, potrivit ultimelor estimări ale sectorului.

Săptămâna trecută, start-up-ul american Anthropic a anunțat deschiderea în curând a unui birou în India, dezvăluind că gigantul asiatic se afla deja pe locul al doilea în clasamentul țărilor care utilizează asistentul său conversațional (chatbot) Claude.

„India se impune ca o evidență datorită rezervorului său enorm de talente pe plan tehnic și dorinței guvernului său de a se asigura că de IA beneficiază întreaga societate”, a subliniat atunci CEO-ul Anthropic, Dario Amodei.

Unul dintre principalii concurenți ai Anthropic, OpenAI, și-a manifestat, de asemenea, interesul pentru această piață și intenționează să deschidă o reprezentanță acolo până la sfârșitul anului. Firma Perplexity a semnat un parteneriat cu operatorul de telecomunicații indian Airtel.

