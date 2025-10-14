Controalele dese ale FIA provoacă multă frustrare la Ferrari – Deciziile care au tras Scuderia în jos în 2025

Ferrari nu traversează cel mai bun moment al existenței, echipa de Formula 1 având un sezon 2025 de coșmar. Mai mult decât atât, Scuderia se plânge de faptul că FIA (Federația Internațională de Automobilism) ia măsuri „extreme” cu verificări frecvente împotriva echipei în weekendurile de cursă, după cum informează Corriere dello Sport.

E clar pentru toată lumea că Ferrari este în criză de ceva timp: rezultatele sunt modeste, iar Charles Leclerc a ajuns să spună că „Ferrari a devenit a patra echipă ca valoare din F1”, pilotul monegasc dorind să sublinieze faptul că McLaren, RedBull și Mercedes sunt superioare Scuderiei în acest moment.

Nemulțumirile sunt mari în rândul angajaților Ferrari, mulți dintre ingineri criticând direcția adoptată de Fred Vasseur, șeful echipei de F1.

Concret, Ferrari s-a încăpățânat să dezvolte o suspensie nouă pe spate, crezând că acest lucru va rezolva problemele. Nu a fost deloc așa, Scuderia fiind mult în urma rivalelor de pe circuit.

Ferrari este singura echipă de top fără vreo victorie în 2025, iar asta doare rău la Maranello.

Pe lângă toate acestea, Scuderia se plânge că este „o țintă” pentru FIA în weekendurile de cursă. Conform sursei citate, un raport arată că italienii consideră că FIA ia măsuri „extreme” împotriva celor de la Ferrari cu tot felul de verificări frecvente.

În urma acestor acțiuni, relația dintre Ferrari și FIA s-a degradat, surse din paddock vorbind despre tensiuni între cele două entități.

„Inspecțiile mult prea dese” au „obligat” Ferrari să adopte „abordări ultraconservatoare în toate departamentele pentru a evita chiar și cea mai mică încălcare a regulamentului”, transmite sursa citată.

Decizia lui Fred Vasseur de a insista pe noua suspensie spate a fost una păguboasă, direcția fiind una greșită. De altfel, Lewis Hamilton și Charles Leclerc au atras atenția asupra acestui aspect, dar nu au putut schimba ceva din abordarea echipei.

În paddock se vorbește tot mai des despre nemulțumirile angajaților Ferrari cu privire la acțiunile lui Vasseur.

Ferrari a luat decizia de a renunța dezvoltarea aripii față după schimbarea regulilor de flexare din Spania, iar o nouă podea, planificată pentru Baku, nu a mai fost implementată pe monopostul roșu.

În antiteză, RedBull și Mercedes au continuat să dezvolte în această direcție, iar rezultatele sunt evidente.

Francezul Vasseur a semnat recent un nou contract pentru următorii doi ani cu echipa de la Maranello, dar acest lucru nu-i garantează nimic în condițiile în care rezultatele Scuderiei continuă să fie dezastruoase.

Sursa citată vorbește despre Ferrari ca fiind o echipă blocată în dezvoltare.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1