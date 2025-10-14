Stella McCartney va închide cea mai amplă ediție de până acum a Săptămânii Modei de la Riyadh

Platforma oficială de modă a Arabiei Saudite debutează în această săptămână cu un program record, peste 30 de prezentări și defilări programate între miercuri și 21 octombrie. Evenimentul va fi încheiat de Stella McCartney, care își va prezenta pentru prima dată creațiile în Regat, alături de Vivienne Westwood și cei mai apreciați designeri saudiți, conform WWD.

Riyadh Fashion Week revine cu cea mai ambițioasă ediție de până acum, marcând un pas important pentru evenimentul lansat în 2023 și devenit rapid o piesă centrală în calendarul modei din Orientul Mijlociu. Extinderea programului reflectă ritmul accelerat de dezvoltare a industriei modei saudite și ambiția Regatului de a deveni un nou centru global al modei.

Pe 21 octombrie, Stella McCartney va prezenta o selecție specială de piese recente și arhivă, aducând în Arabia Saudită viziunea sa de lux conștient și sustenabil. Potrivit lui Burak Çakmak, CEO al Saudi Fashion Commission, participarea creatoarei britanice reprezintă „un moment de referință pentru evoluția creativă a Arabiei Saudite”.

„Angajamentul ei față de sustenabilitate și inovație reflectă valorile pe care le promovăm în construirea unui ecosistem de modă responsabil și orientat spre viitor”, a declarat acesta.

Programul săptămânii include și o prezentare Vivienne Westwood în colaborare cu Art of Heritage, proiect al prințesei Noura Al Faisal, precum și o selecție variată de designeri saudiți, care ilustrează diversitatea scenei locale. Printre aceștia se numără Tima Abid și Atelier Hekayat (couture), Abadia (modă sustenabilă), Hindamme (design contemporan) și 1886 (streetwear), printre alții. De la haute couture și ready-to-wear la modă urbană, Riyadh Fashion Week urmărește să celebreze designul saudit în toate formele sale.

Evenimentul îmbină defilările de mari dimensiuni cu prezentări intime, oferind o platformă comună pentru nume consacrate și creatori emergenți. Standardele de curare și diversitatea formatelor au consolidat credibilitatea internațională a platformei.

Designerul Razan Alazzouni, aflată la a doua participare, a remarcat evoluția vizibilă a evenimentului:

„Se vede cum, de la an la an, Săptămâna Modei devine mai amplă, mai diversă, iar colecțiile prezentate sunt foarte diferite, dar de aceeași calitate și standarde. Înainte de a participa, trecem printr-un proces riguros de selecție, unde sunt evaluate designul și calitatea producției. Acest eveniment ne oferă o expunere pe care altfel nu am avea-o este o oportunitate pentru presă și liderii din industrie să descopere mai multe branduri în același timp.”

Arwa Al Banawi, fondatoarea brandului Arwá, a subliniat importanța formatului liber:

„Această flexibilitate ne permite să ne spunem povestea într-un mod care reflectă valorile noastre, intimitate, narațiune și măiestrie. Am ales o prezentare de tip salon, așa cum făceam în 2016 la Paris, în showroomurile noastre. Este o formă de ‘quiet luxury’, mai personală.”

Pentru Fahad Aljomiah, cofondator și CEO al 1886, creșterea vizibilității brandului este o dovadă a impactului platformei. După ce a deschis o nouă boutique în mallul Solitaire din Riyadh, alături de mari case internaționale, acesta a declarat:

„Riyadh Fashion Week reflectă pulsul creativ al Arabiei Saudite, de la couture la streetwear. Ne provoacă să redefinim constant cum arată moda saudită. Pentru 1886, este vorba despre a traduce moștenirea culturală prin atitudine, formă și poveste, nu prin simboluri.”

El a adăugat că evenimentul oferă o conectare directă cu buyerii, editorii și liderii industriei:

„Asta schimbă totul. Nu mai suntem ‘emergenți’, participăm de la egal la egal. Se deschid uși pentru colaborări, extindere retail și un dialog mai solid între creativitatea saudită și lume.”

Ediția din acest an beneficiază și de sprijin corporativ major, prin parteneriate cu Cenomi Centers (operator de malluri) și Saudia, compania aeriană națională.

Comisia Saudită de Modă (Saudi Fashion Commission), fondată în 2020 sub egida Ministerului Culturii, lucrează la dezvoltarea nu doar a platformei creative a fashion week-ului, ci și a cadrului legislativ și investițional menit să sprijine noua generație de talente și să poziționeze Arabia Saudită drept o capitală creativă globală, nu doar o piață de modă.