Jaqueline Cristian, calificare în turul al doilea de la Japan Open

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jaqueline Cristian s-a calificat marți în turul al doilea de la Japan Open, competiție de categorie WTA 250.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ocupantă a locului 47 mondial, Jaqueline a trecut de italianca Elisabetta Cocciaretto, locul 91 WTA, scor 6-2, 7-6(4).

Victoria a venit după un meci de o oră și 53 de minute.

Elisabetta Cocciaretto, dopo aver passato le qualificazioni, si ferma al primo turno a Osakahttps://t.co/RIfeU0KudS — OA SPORT (@OA_Sport) October 14, 2025

În următoarea fază a turneului, pentru Cristian urmează un duel cu învingătoarea partidei dintre Katie Volinets (SUA) şi Jessica Bouzas Maneiro (Spania).

Reamintim că România mai are o reprezentantă în turul al doilea de la Japan Open: Sorana Cîrstea.

Sorana (51 WTA) va juca împotriva sportivei Katie Boulter, din Marea Britanie.

Pentru calificarea în turul al doilea, Jaqueline va primi 4.160 de dolari și 30 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

Japan Open are premii totale în valoare de 275.094 de dolari.