G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Jaqueline Cristian, calificare în turul al doilea de la Japan Open

Jaqueline Cristian, pe terenul de joc la un turneu contând pentru circuitul WTA.
Jaqueline Cristian / Sursa foto: Manu Fernandez / AP / Profimedia

Jaqueline Cristian, calificare în turul al doilea de la Japan Open

Sportz14 Oct 0 comentarii

Jaqueline Cristian s-a calificat marți în turul al doilea de la Japan Open, competiție de categorie WTA 250.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ocupantă a locului 47 mondial, Jaqueline a trecut de italianca Elisabetta Cocciaretto, locul 91 WTA, scor 6-2, 7-6(4).

Victoria a venit după un meci de o oră și 53 de minute.

În următoarea fază a turneului, pentru Cristian urmează un duel cu învingătoarea partidei dintre Katie Volinets (SUA) şi Jessica Bouzas Maneiro (Spania).

Reamintim că România mai are o reprezentantă în turul al doilea de la Japan Open: Sorana Cîrstea.

Sorana (51 WTA) va juca împotriva sportivei Katie Boulter, din Marea Britanie.

Pentru calificarea în turul al doilea, Jaqueline va primi 4.160 de dolari și 30 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

Japan Open are premii totale în valoare de 275.094 de dolari.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.