Exportatorii indieni de textile se reorientează în Europa şi oferă reduceri pentru…

Sursa foto: Pixabay

Exportatorii indieni de textile se reorientează în Europa şi oferă reduceri pentru a contracara tarifele vamale americane

Exportatorii indieni de textile caută noi cumpărători în Europa şi oferă reduceri clienţilor americani actuali pentru a amortiza impactul tarifelor vamale americane, de până la 50%, au declarat pentru agenția de știri Reuters mai mulţi directori din industrie, transmite Agerpres.

În luna august, preşedintele SUA Donald Trump a dublat tarifele vamale la importurile din India, plasându-le printre cele mai mari pentru orice partener comercial şi afectând bunuri şi produse, de la îmbrăcăminte şi bijuterii până la creveţi.

Un exportator de îmbrăcăminte cu sediul în Mumbai, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, a spus că firma sa acordă prioritate diversificării pe pieţele Uniunii Europene şi că un acord comercial rapid cu blocul comunitar ar contribui la creşterea livrărilor din India. Discuţiile comerciale dintre India şi UE au intrat într-o fază decisivă, iar echipele de negociere lucrează intens pentru a îndeplini obiectivul de semnare a unui acord de liber schimb până la finalul anului.

Blocul comunitar este cel mai mare partener comercial al Indiei pentru bunuri, cu schimburi comerciale bilaterale de 137,5 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat în martie 2024, în creştere cu aproape 90% de-a lungul ultimului deceniu.

Potrivit surselor din industria textilă, exportatorii indieni îşi intensifică eforturile pentru a îndeplini standardele mai stricte ale UE privind substanţele chimice, etichetarea produselor şi aprovizionarea etică. Exportatorii îşi modernizează facilităţile de producţie pentru a îndeplini aceste standarde, a declarat Rahul Mehta, al cărui site web îl descrie drept principalul mentor al Asociaţiei Producătorilor de Îmbrăcăminte din India. De asemenea, exportatorii indieni sunt interesaţi să îşi reducă dependenţa de Statele Unite, a adăugat Mehta.

Statele Unite au fost cea mai mare piaţă a Indiei pentru textile şi îmbrăcăminte în anul fiscal încheiat în martie 2025, reprezentând aproape 29% din totalul exporturilor, cu o valoare de aproximativ 38 de miliarde de dolari.

În acest context, unii exportatori au început să ofere reduceri pentru a-şi păstra clienţii din SUA, a declarat Vijay Kumar Agarwal, preşedintele Creative Group, cu sediul în Mumbai, ale cărui exporturi din SUA reprezintă 89% din totalul livrărilor sale. Dacă tarifele americane vor continua să se aplice, compania ar putea pierde între 6.000 şi 7.000 dinttre cei 15.000 de angajaţi ai săi şi, după şase luni, ar putea lua în considerare mutarea producţiei în Oman sau în Bangladesh, a declarat Agarwal.

