Bursele europene închid în scădere accentuată după ameninţările lui Trump privind taxe pentru China

Bursele europene au închis în scădere accentuată vineri, după ce fostul preşedinte american Donald Trump a ameninţat China cu o nouă rundă de taxe vamale majorate, declanşând un val de vânzări pe pieţele globale, relatează CNBC, transmite News.ro.

Indicele pan-european Stoxx 600 a pierdut 1,3%, majoritatea sectoarelor şi burselor majore înregistrând scăderi.

În Marea Britanie, FTSE 100 a coborât cu 0,9%, DAX-ul german a scăzut cu 1,4%, iar CAC 40 al Franţei a pierdut 1,5%, pe fondul incertitudinii politice legate de termenul de 48 de ore impus de preşedintele Emmanuel Macron pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

Randamentele obligaţiunilor germane pe 10 ani au scăzut cu 8 puncte de bază, la 2,635%, în timp ce randamentele britanice (gilts) au coborât la 4,754%.

Acţiunile din sectorul apărării au fost printre cele mai afectate, indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense închizând în scădere cu 1,9%, după ce guvernul israelian a aprobat prima etapă a unui acord de pace ce include eliberarea ostaticilor deţinuţi de Hamas.

Armata israeliană a confirmat intrarea în vigoare a unui armistiţiu în Gaza de la prânz (ora locală), retrăgând trupele din anumite zone ale enclavei.

În acelaşi timp, tensiunile comerciale dintre SUA şi China continuă să afecteze pieţele. Noile restricţii chineze privind exporturile de metale rare – materiale esenţiale pentru tehnologiile de apărare şi bunurile electronice – au dus la o scădere de 2,7% a indicelui Stoxx Europe Basic Resources, care măsoară performanţa companiilor miniere europene.

Printre acţiunile individuale, compania finlandeză Wartsila a crescut cu 3,6% după anunţul extinderii unei centrale electrice în Filipine, iar banca daneză Jyske Bank a urcat tot cu 3,6% după ce şi-a majorat estimările de profit anual. În schimb, producătorii de echipamente de apărare Hensoldt (Germania), Renk şi Leonardo (Italia) au pierdut între 4,5% şi 5,3%.

În plan politic, Comisia Europeană se pregăteşte să acţioneze împotriva Italiei pentru aplicarea aşa-numitei ”reguli de putere de aur”, care a permis guvernului de la Roma să blocheze fuziunea dintre UniCredit şi Banco BPM.

Acţiunile UniCredit au scăzut cu 1,8% după informaţiile privind viitorul demers al Comisiei. Bruxelles-ul a avut recent divergenţe similare şi cu Spania, în contextul ofertei BBVA pentru Banco Sabadell.

Totodată, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a supravieţuit joi unor două moţiuni de cenzură, obţinând mai mult sprijin parlamentar decât la votul anterior din iulie.

Pe plan macroeconomic, datele publicate vineri au arătat o scădere a încrederii consumatorilor din Elveţia în septembrie, pe fondul tarifelor americane punitive de 39% şi al presiunilor valutare. Banca Naţională a Elveţiei a calificat măsura drept ”o provocare majoră” pentru economie.

În Asia, acţiunile producătorilor de cipuri au revenit pe creştere după o serie de acorduri în domeniul inteligenţei artificiale.