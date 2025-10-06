Dmitri Medvedev, încă un derapaj verbal: Europa trebuie să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului / Să se teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator / Să facă pe ei de frică

Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, comentând pe canalul său de Telegram frica de drone care a cuprins Europa, relatează agenţia de știri TASS, citată de News.ro.

„De fapt, motivele acestei panici din jurul „dronelor ruseşti” pot fi oricare dintre cele menţionate sau o combinaţie a acestora. Nu asta este important. Principalul lucru este ca europenii înguşti la minte să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să le fie teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică, presimţind sfârşitul lor apropiat şi dureros”, a scris politicianul pe Telegram.

Poate că astfel europenii vor înţelege ce înseamnă războiul „şi vor tăia capetele unor monştri precum (cancelarul german Friedrich) Merz şi (preşedintele francez Emmanuel) Macron, care fac bani şi puncte politice din sânge”, a adăugat el.

Publicaţia Ukrainska Pravda a remarcat că vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei numeşte astfel „scopul” incursiunilor cu drone neidentificate asupra unor obiective strategice din Europa, fără a confirma însă că Rusia se află în spatele acestora. Medvedev sugerează că apariţia dronelor neidentificate deasupra Europei este menită să o „sperie” cu războiul. El a formulat însă comentariul în aşa fel, încât aceasta să nu implice că Rusia este responsabilă pentru aceste evenimente.

Medvedev este considerat în general un purtător de cuvânt neoficial al aripii dure a Kremlinului. De la începutul invaziei ruse în Ucraina el face declaraţii excentrice şi extremiste, care nu sunt exprimate şi de alţi înalţi oficiali ai Rusiei, dar care reflectă în general opiniile şi sentimentele elitei ruse.

În ultimele săptămâni, drone neidentificate au apărut de mai multe ori lângă aeroporturi şi instalaţii strategice din Danemarca, deasupra unui port german, lângă o bază militară din Belgia şi au perturbat de două ori funcţionarea aeroportului din München. Pe fondul vigilenţei sporite, aceste incidente au condus, de asemenea, la informaţii false.

Europa nu a acuzat direct Rusia pentru aceste incidente, însă mulţi oficiali au sugerat că Moscova s-ar afla în spatele lor.

Medvedev a oferit luni, în comentariul său de pe Telegram, mai multe scenarii posibile:

„Oraşele europene au fost cuprinse de epidemia UFD, sau Unidentified Flying Drones (drone zburătoare neidentificate). UAV-urile sunt peste tot: lângă bazele militare, în aeroporturi, în câmpuri şi deasupra oraşelor. Ale cui sunt – nu este clar. Care sunt versiunile?

1. Provocări ale Banderas (ucraineni – n.r.) cu scopul de a îmbunătăţi livrările de arme şi de a provoca un război.

2. Activitatea mişcării pro-ruse din aceste ţări cu scopul de a destabiliza viaţa în UE.

3. Testarea rezistenţei sistemelor proprii de apărare aeriană, efectuată de serviciile speciale locale.

4. Jocuri ale localnicilor cu scopuri huliganistice.

5. Trimiterea directă de drone din Rusia” – a enumerat Medvedev.

El spune că prima versiune este destul de probabilă, deşi traseul unui UAV obişnuit poate fi, de regulă, urmărit, iar lansarea dronelor în Europa este mai sigură decât pe front.

A doua versiune, recunoaşte el, este teoretic posibilă, dar totuşi discutabilă. „Oamenii care simpatizează cu ţara noastră nu îşi vor irosi resursele ieşind din clandestinitate.„ Agenţii şi cârtiţele” noastre aşteaptă o comandă separată” – adaugă el ironic, însoţindu-şi fraza de un emoticon reprezentând un cap de mort.

„A treia explicaţie. Da, serviciile speciale şi forţele armate naţionale trebuie să-şi verifice pregătirea pentru a respinge atacurile UAV. Versiunea este viabilă” – consideră fostul preşedinte şi premier rus.

„A patra versiune. Desigur, localnicii leneşi se pot distra lansând drone. De ce să nu-şi enerveze birocraţii? O metodă bună!” – comentează Medvedev.

În ceea ce priveşte a cincea ipoteză, el se limitează să spună că a fost comentată pe larg în cadrul forumului Valdai de către preşedintele Rusiei. „Nu mai este nimic de adăugat, mai ales că cuvintele sale corespund şi cu a patra ipoteză”, notează Medevedev înainte de a conchide că europenii merită să trăiască în frică extremă.

Joi, la forumul Valdai, Vladimir Putin a ridiculizat acuzaţiile aduse Rusiei după mai multe incidente cu drone în Europa, afirmând că „isteria alimentată de europeni” în jurul dronelor ruseşti este fabricată pentru a „distrage atenţia de la problemele din Occident”. Pe un ton ironic, el a adăugat că armata rusă „nu are drone capabile să zboare până la Lisabona”. Liderul rus a glumit, de asemenea, promiţând că nu va mai „survola Danemarca”, unde au avut loc închideri de aeroporturi. „Nu o voi mai face, promit”, a spus el ironic.