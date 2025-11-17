G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nou atac cu drone, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România /…

roi de drone
Sursa foto: Orbotix

Nou atac cu drone, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România / Populația din județul Tulcea, alertată

Articole17 Noi • 41 vizualizări 0 comentarii

Ministerul Apărării Naționale a transmis într-un comunicat că Federația Rusă a atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

„Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea.”

MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localitatii Ismail). La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Forțele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina.

„Ministerul Apărării Naționale rămâne ferm în acțiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate și intră în gravă contradicție cu normele de drept internațional.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ucraina le cere aliaţilor fonduri pentru a extinde producţia de drone, armă pe care o consideră cheia câștigării războiului cu Rusia

Articole16 Noi • 357 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Nicușor Dan: Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat cei doi primari de sector candidați la Primăria Generală în relația cu speculatorii imobiliari / E o cursă în patru pentru primărie

Articole16 Noi • 44.685 vizualizări
5 comentarii

VIDEO Nicușor Dan: Din momentul în care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD

Articole16 Noi • 804 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.