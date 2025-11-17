Românii, pe locul 3 în clasamentul națiunilor care cumpără proprietăți în Ungaria / Suntem depășiți doar de germani și chinezi / Rușii sunt pe primul loc după media de achiziție a locuințelor: 217 mii de euro / Media românilor: 43 de mii de euro

6.600 de cetățeni străini au achiziționat proprietăți în Ungaria anul trecut, cheltuind peste 309 miliarde de forinți, potrivit noilor date publicate de Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH), relatează presa maghiară.

Aceasta reprezintă 6,4% din totalul tranzacțiilor rezidențiale, confirmând faptul că ”non-maghiarii” rămân actori cheie pe piața imobiliară națională.

Deși numărul cumpărătorilor străini este încă sub cifrele aproape record înregistrate în 2022, cererea a început să crească din nou în 2024, potrivit analizei.

Germanii sunt încă în frunte, în timp ce cumpărătorii chinezi vin puternic din urmă. Ca și în anii precedenți, cetățenii germani au achiziționat cel mai mare număr de proprietăți în 2024, finalizând 1.369 de tranzacții, în principal în vestul și sudul țării.

Chinezii au înregistrat o creștere remarcabilă, urcând pe locul al doilea cu 708 achiziții – cu doar doi ani înainte, aceștia se aflau doar pe locul al cincilea.

Cumpărătorii români și slovaci au împărțit locul al treilea, cu câte 671 de tranzacții fiecare.

Cererea britanică, pe de altă parte, a scăzut dramatic: în loc de 601 de cumpărători în 2023, doar 77 de cetățeni britanici au apărut pe piața imobiliară maghiară anul trecut.

Cererea din Orientul Îndepărtat este concentrată în mare măsură pe Budapesta. Cumpărătorii străini au reprezentat 7,8% din totalul tranzacțiilor din capitală, dar cheltuielile lor totale au atins 10% din cifra de afaceri totală a pieței imobiliare rezidențiale din Budapesta. Acest lucru indică faptul că, în general, aceștia achiziționează proprietăți cu valoare mai mare.

Românii sunt interesați de zona de graniță din Ungaria

Diferențele între naționalități sunt izbitoare: cumpărătorii chinezi și vietnamezi apar aproape exclusiv în Budapesta, în special în cartierele centrale din Pesta.

Aproape 19% din totalul tranzacțiilor străine au avut loc în cartierele din această zonă. În schimb, cererea din zonele rurale provine în principal din țările vecine.

Românii tind să se concentreze în județele Békés, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, în timp ce cumpărătorii slovaci sunt deosebit de activi în Borsod-Abaúj-Zemplén și Győr-Moson-Sopron.

Cumpărătorii ruși sunt interesați de proprietățile de lux

Anul trecut, cetățenii ruși au plătit cel mai mare preț mediu pentru o locuință: 83,5 milioane de forinți pe proprietate (217 mii de euro), cu un preț mediu pe metru pătrat de 1,4 milioane de forinți. Aceștia au fost urmați îndeaproape de cumpărătorii vietnamezi (83,4 milioane HUF), în timp ce cumpărătorii chinezi s-au clasat pe locul al treilea, cu o medie de 76,9 milioane HUF.

La capătul opus al scalei se află cumpărătorii români – de obicei activi în zonele rurale – care au plătit în medie doar 16,8 milioane de forinți (43 de mii de euro). Nici cumpărătorii olandezi și belgieni nu au reușit să atingă pragul de 30 de milioane HUF (78 de mii de euro).

Orban sprijină cumpărătorii maghiari

Două forțe opuse care influențează piața Experții spun că anul viitor ar putea aduce o tendință dublă: programul guvernamental Otthon Start va favoriza cumpărătorii maghiari, reducând potențial proporția cumpărătorilor străini.

În același timp, boom-ul în dezvoltarea de noi proiecte imobiliare în Budapesta – susținut de Programul Capitalului Imobiliar și statutul special prioritar acordat anumitor proiecte – ar putea atrage din nou un interes semnificativ din partea investitorilor internaționali.

Potrivit lui Dávid Valkó, analist șef la OTP Ingatlanpont, întărirea forintului ar putea descuraja într-o oarecare măsură cumpărătorii străini. Cu toate acestea, oferta tot mai mare de locuințe noi și de lux se adresează în mod special celor care caută proprietăți de lux – un grup care include încă mulți cetățeni non-maghiari.