VIDEO Melodia pe versurile poeziei „Avem o țară” atribuită poetului legionar Radu Gyr, pusă la boxe în fața Curții de Apel București de către susținătorii pro-rusului Călin Georgescu / Fostul candidat la prezidențiale a ajuns la instanță

Susținătorii pro-rusului Călin Georgescu strânși în fața Curții de Apel București au pus la boxe, luni, melodia pe versurile poeziei „Avem o țară” atribuită lui Radu Gyr, despre care Patriarhia Română a susținut recent că ar fi atribuită în mod eronat poetului legionar.

UPDATE Ora 13.27: Călin Georgescu a ajuns la instanță, însoțit de bodyguarzi. În momentul sosirii, susținătorii lui au pus în boxe onorul dat de Garda de onoare președintelui.

UPDATE Ora 13.25: În fața Curții de Apel București s-au adunat circa 100 de susținători ai lui Călin Georgescu, transmite reporterul G4Media.

UPDATE Ora 12.39: În boxe răsună continuu melodii. În urmă cu scurt timp a răsunat cântecul „Treceți batalioane române Carpații”.

Câteva zeci de persoane s-au adunat, luni dimineață, în fața Curții de Apel București, unde începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Procesul este programat să înceapă la ora 13.30.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General și pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Versurile poeziei „Avem o țară” au fost atribuite poetului legionar Radu Gyr. Melodia a fost interpretată inclusiv de corul de copii al Patriarhiei, în Catedrala Neamului, pe 30 octombrie, de Ziua Clerului Militar.

Urmare a reacțiilor publice, Patriarhia România a susținut că textul interpretat ar fi fost atribuit în mod greșit poetului Radu Gyr, fără a preciza cui ar aparține versurile. Totuși, inclusiv postul de televiziune al Patriarhiei, Trinitas TV, într-o postare din anul 2018, atribuia versurile poetului legionar Radu Gyr.

Radu Gyr este una dintre cele mai cunoscute figuri legionare, a fost comandant legionar în scurta perioadă de co-guvernare cu regimul Antonescu și este autorul imnului neoficial al Mișcării Legionare.

Conform documentelor din arhiva CNSAS, Radu Gyr a fost condamnat în 1945 la 12 ani și 5 luni pentru crime de război (dosarul 40.012, vol 10/2).