G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Melodia pe versurile poeziei „Avem o țară” atribuită poetului legionar Radu…

sustinatori-Calin-Georgescu-Curtea -de-Apel-Bucuresti
Sursa foto: G4Media

VIDEO Melodia pe versurile poeziei „Avem o țară” atribuită poetului legionar Radu Gyr, pusă la boxe în fața Curții de Apel București de către susținătorii pro-rusului Călin Georgescu / Fostul candidat la prezidențiale a ajuns la instanță

Articole17 Noi • 323 vizualizări 1 comentariu

Susținătorii pro-rusului Călin Georgescu strânși în fața Curții de Apel București au pus la boxe, luni, melodia pe versurile poeziei „Avem o țară” atribuită lui Radu Gyr, despre care Patriarhia Română a susținut recent că ar fi atribuită în mod eronat poetului legionar.

UPDATE Ora 13.27: Călin Georgescu a ajuns la instanță, însoțit de bodyguarzi. În momentul sosirii, susținătorii lui au pus în boxe onorul dat de Garda de onoare președintelui.

UPDATE Ora 13.25: În fața Curții de Apel București s-au adunat circa 100 de susținători ai lui Călin Georgescu, transmite reporterul G4Media.

sustinatori-Calin-Georgescu-Curtea -de-Apel-Bucuresti
Sursa foto: G4Media

UPDATE Ora 12.39: În boxe răsună continuu melodii. În urmă cu scurt timp a răsunat cântecul „Treceți batalioane române Carpații”.

Câteva zeci de persoane s-au adunat, luni dimineață, în fața Curții de Apel București, unde începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Procesul este programat să înceapă la ora 13.30.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General și pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Versurile poeziei „Avem o țară” au fost atribuite poetului legionar Radu Gyr. Melodia a fost interpretată inclusiv de corul de copii al Patriarhiei, în Catedrala Neamului, pe 30 octombrie, de Ziua Clerului Militar.

Urmare a reacțiilor publice, Patriarhia România a susținut că textul interpretat ar fi fost atribuit în mod greșit poetului Radu Gyr, fără a preciza cui ar aparține versurile. Totuși, inclusiv postul de televiziune al Patriarhiei, Trinitas TV, într-o postare din anul 2018, atribuia versurile poetului legionar Radu Gyr.

Radu Gyr este una dintre cele mai cunoscute figuri legionare, a fost comandant legionar în scurta perioadă de co-guvernare cu regimul Antonescu și este autorul imnului neoficial al Mișcării Legionare.

Conform documentelor din arhiva CNSAS, Radu Gyr a fost condamnat în 1945 la 12 ani și 5 luni pentru crime de război (dosarul 40.012, vol 10/2).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

UPDATE Locuitorii din satul tulcean Plauru sunt evacuați pentru că e pericol de explozie pe Dunăre, unde arde un vapor cu gaze lichefiate / Nava a luat foc în urma unui atac cu drone al Rusiei

Articole17 Noi • 4.539 vizualizări
0 comentarii

Nou atac cu drone, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România / Populația din județul Tulcea, alertată

Articole17 Noi • 132 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Nicușor Dan: Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat cei doi primari de sector candidați la Primăria Generală în relația cu speculatorii imobiliari / E o cursă în patru pentru primărie

Articole16 Noi • 52.285 vizualizări
6 comentarii

1 comentariu

  1. Ei, asi! L-ati vazut voi cand scria imnul?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.