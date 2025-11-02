VIDEO Patriarhia Română, după controversele privind interpretarea cântării „Avem o țară”: Este atribuită în ultimii ani, în mod total eronat, lui Radu Gyr / Trinitas TV atribuia versurile poetului legionar, în anul 2018

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ziua Clerului Militar a fost sărbătorită, joi, la Catedrala Națională, printr-un Te Deum, oficiat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La eveniment, corul „Tronos Junior” a interpretat un cântec care a stârnit multiple controverse, pentru că versurile ar aparține poetului legionar Radu Gyr din poezia „Avem o țară”. Patriarhia România transmite însă că textul interpretat ar fi fost atribuit în mod greșit poetului Radu Gyr, fără a preciza cui ar aparține versurile.

UPDATE: Inclusiv postul de televiziune al Patriarhiei, Trinitas TV, într-o postare din anul 2018, atribuia versurile poetului legionar Radu Gyr:

Patriarhia România transmite însă că textul interpretat ar fi fost atribuit în mod greșit poetului Radu Gyr.

„(…) La acest eveniment, petrecut cu ocazia Zilei Clerului Militar și în prezența reprezentanților Armatei Române, grupul Tronos Junior a interpretat o cântare care are la bază textul poeziei „Avem o țară”, atribuită în ultimii ani, în mod total eronat, lui Radu Gyr. Facem precizarea că textul poeziei care a stat la baza interpretării amintite nu promovează în niciun fel elemente ale vreunei doctrine politice totalitare. Prin urmare, contextul redării cântecului exclude orice interpretare tendențioasă.” se precizează în comunicatul transmis de Patriarhia Română.

Instituția arată că se încearcă din nou o asociere a Bisericii Ortodoxe Române cu ideologii extremiste, deși Patriarhia Română a exprimat, în repetate rânduri, delimitarea fermă de orice fel de mișcări care promovează ura și violența, xenofobia și rasismul, care sunt contrare învățăturii și credinței creștine.

„Interpretarea piesei care are la bază textul poeziei „Avem o țară” nu poate fi asociată cu vreun cult sau omagiu adus ideologiilor totalitare, nici prin conținut, nici prin intenție. Patriarhia Română este conștientă de prevederile legale în vigoare și le respectă întru totul. De aceea, considerăm că prin interpretarea eronată a adevăratei intenții – aceea de a utiliza un text cu un mesaj patriotic și religios – se continuă o campanie de asociere forțată a imaginii Bisericii Ortodoxe Române cu doctrine politice străine de învățătura de credință pe care aceasta o propovăduiește. De asemenea, reiterăm faptul că Biserica Ortodoxă Română se delimitează public de orice afiliere ideologică sau politică partinică”, se mai precizează în comunicatul Patriarhiei.

Citește și VIDEO Corul de copii al Patriahiei interpretează o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar / Evenimentul a avut loc pe 30 octombrie, iar clipul a fost postat de agenția de știri a Patriarhiei