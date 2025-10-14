G4Media.ro
VIDEO Un nou zbor-test reușit pentru mega-racheta Starship a lui Elon Musk

VIDEO Un nou zbor-test reușit pentru mega-racheta Starship a lui Elon Musk

Mega-racheta Starship, construită de SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru a ajunge pe Lună și pe Marte, a efectuat luni un nou zbor de testare reușit, dar care s-ar putea să nu fie suficient pentru a reduce la tăcere criticile, experții fiind îngrijorați de întârzierile înregistrate în dezvoltarea sa, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com.

Acest colos metalic de peste 120 m înălțime, echivalentul unui imobil de aproximativ 40 de etaje, s-a ridicat într-un nor dens de fum la începutul serii în Texas.

După ce cele două etaje ale rachetei s-au separat în aer, SpaceX a efectuat cu succes mai multe teste și manevre asupra propulsorului și navei înainte ca acestea să-și încheie cursa în apă, așa cum era prevăzut, în aplauzele susținute ale inginerilor care asistau la o retransmisie pe ecrane gigant.

 


 

Acest al unsprezecelea zbor de testare, realizat cu aceeași măiestrie ca și precedentul din august, permite companiei americane să meargă mai departe, după o serie neagră de teste la începutul anului 2025, marcate de explozii în zbor.

Rivalități spațiale

Dar acest succes nu șterge îngrijorările crescânde cu privire la stadiul de avansare al rachetei, care ar trebui să efectueze primele sale zboruri către Marte în 2026 și să permită întoarcerea americanilor pe Lună în 2027.

Conform unei analize recente realizate de un grup de experți independenți, versiunea modificată a navei Starship, destinată să servească drept modul lunar, ar putea avea „ani” de întârziere, ceea ce ar amâna și mai mult calendarul programului Artemis al NASA.

Astfel, există riscul ca Statele Unite să fie devansate de China, o putere rivală care își propune, de asemenea, să trimită oameni pe Lună până în 2030.

În starea actuală a lucrurilor, „este foarte improbabil să ajungem pe Lună înaintea Chinei”, a avertizat în septembrie Jim Bridenstine, fostul șef al NASA, în fața unei comisii senatoriale, îndemnând Washingtonul să elaboreze un plan B.

Miza este cu atât mai importantă cu cât administrația Trump vorbește deschis despre o „nouă cursă spațială”, de data aceasta împotriva Chinei, similară cu cea dusă împotriva URSS în timpul Războiului Rece.

„Mii de provocări tehnice”

În ciuda criticilor, Elon Musk, cunoscut pentru previziunile sale foarte optimiste, continuă să-și afișeze încrederea în această mega-rachetă, cea mai puternică construită vreodată, deși, după cum recunoaște el însuși, mai sunt încă „mii de provocări tehnice” de depășit.

Cel mai bogat om din lume și fost consilier apropiat al președintelui american Donald Trump a revoluționat deja sectorul spațial cu rachetele sale reutilizabile produse în serie și domină astăzi piața lansărilor comerciale.

Cu Starship, concepută pentru călătorii interplanetare, el țintește și mai departe, încercând să demonstreze manevre tehnice care nu au mai fost realizate până acum.

După ce a reușit, în urmă cu un an, să recupereze propulsorul rachetei la aterizare cu ajutorul unor brațe mecanice gigantice, el speră să reușească în curând să recupereze nava și să realimenteze racheta cu combustibil în spațiu.

Elon Musk și-a exprimat de mai multe ori dorința de a privilegia planeta roșie, obsesia sa personală, în detrimentul Lunii.

