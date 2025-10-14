G4Media.ro
Numerele private ale prim-ministrului australian şi ale lui Donald Trump Jr. au…

foto: captură video Facebook

Numerele private ale prim-ministrului australian şi ale lui Donald Trump Jr. au fost publicate pe un site web american / Nu se știe deocamdată cum au fost obținute informațiile

Numerele de telefon private ale mai multor personalităţi, printre care prim-ministrul australian şi Donald Trump Jr., au fost publicate pe un site web american, transmite canalul de știri BBC, citat de News.ro.

Datele de contact personale ale celor doi rămân publice pe site, care utilizează inteligenţa artificială pentru a colecta informaţii de pe internet şi pe care BBC a decis să nu îl numească.

Biroul prim-ministrului Anthony Albanese este la curent cu situaţia, care a fost semnalată pentru prima dată de către mass-media independentă australiană Ette Media, iar autorităţile locale investighează cazul.

Un purtător de cuvânt al liderului opoziţiei australiene, Sussan Ley, al cărui număr privat a fost, de asemenea, publicat, a declarat că problema este „evident îngrijorătoare” şi că au solicitat eliminarea informaţiilor. Site-ul susţine că deţine datele de contact ale a sute de milioane de profesionişti şi este utilizat de recrutori şi reprezentanţi de vânzări.

BBC a verificat că acesta include un număr de telefon privat actual al lui Albanese şi o persoană de contact personală a lui Donald Trump Jr, deşi nu este clar dacă acesta din urmă îl mai foloseşte. De asemenea, nu este clar cum a obţinut site-ul informaţiile, dar Australia a suferit o serie de încălcări majore ale securităţii datelor în ultimii ani. Utilizatorii pot căuta gratuit în baza de date un număr limitat de contacte sau se pot înscrie la un serviciu cu plată.

