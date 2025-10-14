„Cu sau fără negocieri”, Maduro „va părăsi puterea”, promite lidera opoziţiei venezuelene, laureata premiului Nobel pentru pace din acest an

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „va părăsi puterea cu sau fără negocieri”, a declarat într-un interviu acordat luni agenției de știri AFP prin videoconferinţă laureata premiului Nobel pentru pace din acest an, Maria Corina Machado, menţionând că i-au fost propuse „garanţii”, transmite Agerpres.

Lidera opoziţiei venezuelene, în vârstă de 58 de ani, care a intrat în clandestinitate la câteva zile după alegerile prezidenţiale din 2024, consideră că recompensa oferită pentru capturarea lui Maduro şi desfăşurarea americană reprezintă o „lovitură fatală” pentru putere.

Washingtonul a desfăşurat în luna august opt nave de război în largul coastelor Venezuelei. Forţele desfăşurate de administraţia Donald Trump au lovit în mare cel puţin patru ambarcaţiuni pe care le-au prezentat ca fiind ale traficanţilor de droguri, cu un bilanţ de cel puţin 21 de morţi. Mai multe surse apropiate administraţiei americane sugerează atacuri iminente asupra teritoriului venezuelean.

„Maduro are în acest moment posibilitatea de a avansa către o tranziţie paşnică. Cu sau fără negocieri, el va părăsi puterea”, şi-a exprimat convingerea Maria Machado.

„Am spus că suntem pregătiţi să oferim garanţii, pe care nu le vom face publice până când nu ne vom aşeza la masa negocierilor. Dacă insistă, consecinţele vor fi direct responsabilitatea lui. A nimănui altcuiva”, a avertizat ea.

„Ele (autorităţile) sunt conştiente că ne aflăm într-o fază finală şi decisivă (…) În ultimele ore, mai mulţi camarazi au fost arestaţi, represiunea creşte. Este un mod de a încerca să pară puternice, pentru că ştiu că tot ce se întâmplă (desfăşurarea de forţe şi premiul Nobel) este o lovitură fatală”, a afirmat Machado.

„Întreaga lume ştie că ei au fost învinşi la diferenţă mare. Ne-am demonstrat triumful”, a adăugat ea, referindu-se la alegerile prezidenţiale din 2024.

Opoziţia, care a colectat procesele-verbale de la secţiile de votare, susţine că a probat fraudarea alegerilor de către putere. Consiliul electoral naţional, considerat că i se subordonează lui Maduro, l-a declarat câştigător, fără a publica cifre detaliate, afirmând că a fost victima unui atac cibernetic.

„Nu vreau să speculez”, a spus ea cu privire la desfăşurarea americană: „Cel care a declarat război venezuelenilor este Nicolas Maduro”.

„Am repetat de nenumărate ori: fără libertate nu există pace, iar fără forţă nu există libertate atunci când te confrunţi cu o structură narco-teroristă. Am încercat totul”, a adăugat Maria Corina Machado.

„Invazia de aici este cea a cubanezilor, ruşilor, iranienilor (aliaţi tradiţionali ai Caracas), Hezbollahului, Hamasului, cartelurilor de droguri şi gherilelor FARC”, a acuzat ea.

Maria Machado, care şi-a dedicat premiul „poporului venezuelean care suferă”, dar şi preşedintelui american, subliniază că a fost un gest de a „recunoaşte în faţa lui Trump ceea ce noi considerăm just şi necesar”, „pentru a-i transmite cât de mult are nevoie Venezuela de leadershipul său şi de coaliţia internaţională care s-a format”.

„Avem un mare respect şi o comunicare fluentă (cu Washingtonul), aşa cum am şi cu multe alte guverne”, mărturiseşte Maria Corina Machado.

Ea a refuzat să menţioneze periodicitatea contactelor sau lupta pentru influenţă care se dă, potrivit unor media, între secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special american Richard Grenell.

„Banii care ajung la putere sunt utilizaţi mai întâi pentru corupţie. Este cel mai mare jaf din istoria umanităţii. În al doilea rând, (banii) sunt folosiţi pentru represiune. Dar nu există bani pentru medicamente, profesori, servicii publice, persoane în vârstă”, a declarat Machado în interviul pentru AFP.

Referitor la armată şi instituţiile de forţă ale regimului, lidera opoziţiei venezuelene spune că „trebuie să oferim garanţii, iar cei care facilitează o tranziţie le vor avea”. ” Am transmis acest mesaj întregii structuri a forţelor armate, forţelor de poliţie şi angajaţilor publici”, a spus ea.

În ceea ce priveşte viitorul său, preşedintele ales (Edmundo Gonzalez Urrutia, potrivit opoziţiei) a declarat că doreşte ca ea să-l însoţească în calitate de vicepreşedinte, a afirmat Maria Corina Machado, care nu a putut candida deoarece a fost declarată ineligibilă. „Voi fi acolo unde pot fi cea mai utilă pentru ţara noastră”, a adăugat ea.