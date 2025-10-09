Ioana Dogioiu: Premierul a precizat că se intenţionează modificarea OUG 52 în viitoarea şedinţă de Guvern / Olguța Vasilescu declarase că anumite prevederi ale ordonanței ar duce la blocarea primăriilor

Premierul Ilie Bolojan a precizat că, în următoarea şedinţă de Guvern, ar urma să fie modificată OUG 52/2025, a informat, joi, purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, transmite Agerpres.

„În şedinţa de Guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă de Guvern. Nu am detalii despre conţinut. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, a explicat Dogioiu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Luni, primarul municipiului Craiova, Lia-Olguţa Vasilescu, anunţa că în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD s-a cerut revizuirea OUG 52/2025, întrucât aplicarea anumitor prevederi a conduce la „blocarea” primăriilor.

„Am solicitat ca ordonanţa care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe din articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că, în acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea Primăriilor. (…) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg – serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală”, declara Vasilescu, într-o conferinţă de presă.

Ea menţiona că este vorba despre reparaţii de infrastructură, nu de uşi sau birouri.

„Înseamnă reparaţii de drumuri, de şcoli, de spitale şi aşa mai departe. Or, în momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparaţii prin această ordonanţă de urgenţă, noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, nu numai în ceea ce priveşte pietruirea sau asfaltarea, dar inclusiv deszăpezirea. Ceea ce va fi tragedie, mai ales în zonele montane”, indica Vasilescu.

În al doilea rând, completa primarul Craiovei, prin OUG sunt interzise studiile de fezabilitate şi expertizele.

„Să nu uităm că intrăm pe POR, că trebuie să cheltuim banii europeni, or, în condiţiile în care nu mai poţi să efectuezi studii de fezabilitate şi expertize, automat nu mai poţi să faci absorbţie de fonduri europene”, evidenţia Lia-Olguţa Vasilescu.