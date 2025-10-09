G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ioana Dogioiu: Premierul a precizat că se intenţionează modificarea OUG 52 în…

Ilie Bolojan conferință de presă Ioana Dogioiu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ioana Dogioiu: Premierul a precizat că se intenţionează modificarea OUG 52 în viitoarea şedinţă de Guvern / Olguța Vasilescu declarase că anumite prevederi ale ordonanței ar duce la blocarea primăriilor

Articole9 Oct 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a precizat că, în următoarea şedinţă de Guvern, ar urma să fie modificată OUG 52/2025, a informat, joi, purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În şedinţa de Guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă de Guvern. Nu am detalii despre conţinut. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, a explicat Dogioiu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Luni, primarul municipiului Craiova, Lia-Olguţa Vasilescu, anunţa că în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD s-a cerut revizuirea OUG 52/2025, întrucât aplicarea anumitor prevederi a conduce la „blocarea” primăriilor.

„Am solicitat ca ordonanţa care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe din articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că, în acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea Primăriilor. (…) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg – serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală”, declara Vasilescu, într-o conferinţă de presă.

Ea menţiona că este vorba despre reparaţii de infrastructură, nu de uşi sau birouri.

„Înseamnă reparaţii de drumuri, de şcoli, de spitale şi aşa mai departe. Or, în momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparaţii prin această ordonanţă de urgenţă, noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, nu numai în ceea ce priveşte pietruirea sau asfaltarea, dar inclusiv deszăpezirea. Ceea ce va fi tragedie, mai ales în zonele montane”, indica Vasilescu.

În al doilea rând, completa primarul Craiovei, prin OUG sunt interzise studiile de fezabilitate şi expertizele.

„Să nu uităm că intrăm pe POR, că trebuie să cheltuim banii europeni, or, în condiţiile în care nu mai poţi să efectuezi studii de fezabilitate şi expertize, automat nu mai poţi să faci absorbţie de fonduri europene”, evidenţia Lia-Olguţa Vasilescu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Primarul Buzăului (PSD): Trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om / Reforma trebuie făcută, nici măcar nu e reformă

Articole6 Oct • 2.126 vizualizări
4 comentarii

Guvernul nu mai dă bani pentru săli de sport, aşezăminte culturale, fose septice şi canalizare / Stadioanele care nu au începute lucrările, amânate până în 2027

Articole1 Oct • 8.244 vizualizări
1 comentariu

Premierul Ilie Bolojan, vizită la compania Transavia: Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilim politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor

Articole27 Sep • 3.115 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.