sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan, vizită la compania Transavia: Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilim politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor

27 Sep

Premierul Ilie Bolojan a efectuat, sâmbătă, o vizită la compania Transavia, el arătând că a discutat despre debirocratizarea avizărilor şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilesc politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor, transmite News.ro.

”Cu firme ca Transavia se poate dezvolta România. I-am mulţumit azi, la sediul din judeţul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa, fondatorul acesteia, pentru produsele de calitate livrate zi de zi, pentru cele peste 2.300 de locuri de muncă şi pentru taxele plătite bugetului de stat”, a scris premierul într-o postare pe Facebook.

Şeful Executivului arată că potenţialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în aceşti ani, care pot să-şi crească capacitatea de producţie şi să-şi diversifice sortimentele.

”Vom avea astfel mai multe produse româneşti în magazine şi mai puţine importuri. Nu un guvern dezvoltă o ţară. Oamenii şi companiile fac acest lucru. Guvernul creează condiţiile pentru ca oamenii şi firmele să performeze”, precizează Bolojan.

El mai spune că a discutat despre ”cum facem să debirocratizăm avizările şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilim politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor”.

