G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Două înotătoare italience, inclusiv campioana mondială din 2022, suspendate de Federația din…

sursa foto: Jim De Santos/Pexels

Două înotătoare italience, inclusiv campioana mondială din 2022, suspendate de Federația din Italia după ce au furat în Singapore

Articole9 Oct 0 comentarii

Două înotătoare italiene au fost suspendate joi, pentru 90 de zile, de către Federaţia Italiană de Înot. Ele au furat produse cosmetice de pe aeroportul din Singapore, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cele două înotătoare italiene sunt Benedetta Pilato (20 de ani), campioană mondială la 100 m bras, în 2022, şi Chiara Tarantino (23 de ani).

„Având în vedere faptele relevate de anchetă şi cooperarea celor două sportive, care şi-au recunoscut vinovăţia, Comisia Disciplină a Federaţiei Italiene de Înot a decis să le suspende din toate activităţile pentru 90 de zile, cu efect imediat”, a declarat Federaţia Italiană de Înot într-un comunicat.

Această suspendare le va împiedica pe Benedetta Pilato şi pe Chiara Tarantino să concureze la Campionatele Europene de bazin scurt, care vor avea loc între 2 şi 7 decembrie la Lublin, în Polonia.

Cele două înotătoare au fost arestate de poliţia din Singapore pe 14 august, după ce au furat două produse cosmetice dintr-un magazin duty-free de pe aeroportul din Singapore. Ele au putut să se întoarcă în Italia pe 20 august, după intervenţia autorităţilor italiene.

Într-o declaraţie dată pe reţelele sale de socializare, după întoarcerea în Italia, Benedetta Pilato a explicat că a fost „implicată (în acest furt) împotriva voinţei sale”: „Din această experienţă, am învăţat lecţii importante despre prudenţă, responsabilitate individuală şi valoarea oamenilor din jurul meu”, a scris ea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Moment istoric joi, pe Arena Naţională: primul meci oficial UEFA disputat la Bucureşti între România şi Republica Moldova

Articole9 Oct • 913 vizualizări
0 comentarii

Rafa Mir, mare speranţă a fotbalului spaniol, pus sub acuzare pentru viol

Articole, Sportz8 Oct • 1.077 vizualizări
0 comentarii

FC Botoşani e noul lider al campionatului / A trecut de UTA Arad, scor 2-1, un ultimul meci al etapei a 12-a

Articole, Sportz6 Oct • 472 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.