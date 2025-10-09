Europarlamentarul Dragoş Benea (PSD): Nici eu, nici colegii social-democraţi români din Parlamentul European nu ne împăcăm cu ideea ca, în numele „egalităţii LGBTQ+”, un copil să-şi poată alege genul indiferent de vârstă

Europarlamentarul Dragoş Benea (PSD) declară că nici el, nici colegii social-democraţi români din Parlamentul European nu se împacă cu ideea ca, în numele „egalităţii LGBTQ+”, un copil să-şi poată alege genul indiferent de vârstă, transmite News.ro.

”Este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică şi să facem din asta o misiune a Uniunii Europene! Oricât de bogată ar fi imaginaţia noastră, oricâtă disponibilitate am manifesta faţă de concepte, filozofii sau curente de gândire, mărturisesc că nici eu, nici colegii social-democraţi români din Parlamentul European nu ne împăcăm cu ideea ca, în numele „egalităţii LGBTQ+”, un copil să-şi poată alege genul indiferent de vârstă”, a scris eurodeputatul PSD pe Facebook.

El arată că ”putem da curs propriilor imaginaţii/fantasme, putem construi o realitate paralelă cu existenţa noastră de zi cu zi, în care astfel de iniţiative poate că ar avea un sens pur teoretic: dar datul nostru biologic, condiţia umană în care vieţuim, trăim şi murim, arată tocmai contrariul.”.

”Aşa cum politica nu se termină la Stânga sau Dreapta, probabil că putem imagina o dezbatere dincolo de Masculin şi Feminin, dar nu putem face din asta o misiune, cu atât mai puţin o misiune a Comisiei sau Uniunii Europene, chiar dacă toleranţa şi incluziunea sunt şi rămân pentru noi toţi valori cardinale, de căpătâi pentru întreaga construcţie europeană. Dacă privim cu luciditate în jurul nostru, vom observa că altele sunt problemele presante ale Uniunii, probleme în raport de care sute de milioane de cetăţeni europeni aşteaptă un răspuns pertinent din partea Bruxelles-ului şi măsurile concrete de rigoare”, arată Dragoş Benea.

Potrivit eroparlamentarului PSD, economia, demografia, energia, tinerii NEETS, competitivitatea, apărarea şi ordinea publică şi multe altele sunt provocările şi problemele stringente cu care se confruntă continentul european, nicidecum dilemele de gen.

”Nu-mi pot imagina care e capacitatea juridică a unui copil sau conştiinţa sa de sine, în măsură să-i permită să facă judecăţi cu privire la propria identitate de gen”, mai afirmă Benea.