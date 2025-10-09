Campania de spam a unui singur om deraiază proiectul de lege al UE privind „controlul chat-ului”

Un site web creat de un danez necunoscut în cursul unui weekend din august provoacă o durere de cap uriașă celor care încearcă să adopte un proiect de lege european menit să oprească răspândirea online a materialelor cu abuzuri sexuale asupra copiilor, scrie Politico.

Site-ul web, numit Fight Chat Control, a fost creat de Joachim, un inginer software în vârstă de 30 de ani care locuiește în Aalborg, Danemarca. El l-a creat după ce a aflat de o nouă tentativă de aprobare a unei propuneri a Uniunii Europene de combatere a materialelor cu abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM) — un proiect de lege considerat de activiștii pentru protecția vieții private ca fiind o atingere adusă criptării care poate conduce la supravegherea în masă.

Site-ul permite vizitatorilor să compileze un e-mail în masă de avertizare cu privire la proiectul de lege și să îl trimită cu ușurință oficialilor guvernamentali naționali, membrilor Parlamentului European și altor persoane. De la lansare, acesta a blocat căsuțele de e-mail ale deputaților europeni și a provocat agitație în culisele puterii de la Bruxelles.

„Primim sute de e-mailuri pe zi despre acest subiect”, a declarat Evin Incir, europarlamentar suedez din partea Partidului Socialiștilor și Democraților, referindu-se la avalanșa de e-mailuri.

Trei diplomați din cadrul reprezentanțelor permanente naționale au declarat că și ei au primit un număr mare de e-mailuri.

Site-ul web al lui Joachim a aprins o dezbatere deja aprinsă în jurul propunerii CSAM, care ar da poliției puterea de a obliga companii precum WhatsApp și Signal să scaneze serviciile lor în căutarea de conținut ilegal. Criticii se tem că proiectul de lege ar permite supravegherea online de către stat.

Elon Musk’s X a declarat luni că proiectul de lege ar putea permite „supravegherea în masă instituită de guvern”, iar aplicația de chat criptată Signal a declarat weekendul trecut că se va retrage din Europa dacă proiectul de lege va fi adoptat. WhatsApp s-a pronunțat, de asemenea, împotriva propunerii Danemarcei, sprijinind grupurile europene pentru protecția vieții private, care s-au opus proiectului de lege încă de la conceperea acestuia.

Țările UE sunt împărțite în două tabere. O parte susține în general măsurile proiectului de lege ca o modalitate de a împiedica prădătorii să distribuie conținut ilegal cu copii; cealaltă parte susține că acesta ar crea un Stat care supraveghează totul și ar fi ineficient.

Danemarca a propus o nouă versiune în prima zi a președinției sale a Consiliului UE, în iulie. Diplomații danezi speră să ajungă la un acord la reuniunea miniștrilor de la Luxemburg de săptămâna viitoare, iar pentru aceasta, propunerea trebuie să fie aprobată de ambasadorii UE.

Milioane de e-mailuri

Joachim a refuzat să-și dezvăluie numele de familie sau locul de muncă, deoarece angajatorul său nu dorește să fie asociat cu campania. POLITICO i-a verificat identitatea. Joachim a declarat că angajatorul său nu are niciun interes comercial în legătură cu legislația și că el singur a suportat costurile asociate cu administrarea site-ului web.

Campania de e-mailuri în masă a lui Joachim este neconvențională ca instrument de lobby, diferind de abordarea mai tehnică adoptată de obicei la Bruxelles. Dar impactul site-ului web a fost incontestabil.

Guvernul polonez a răspuns direct la campanie într-o declarație luna trecută, asigurând polonezii că se opune scanării în masă a mesajelor. O petiție daneză, promovată de campania Fight Chat Control, are acum peste 50.000 de semnături, ceea ce înseamnă că poate fi discutată în parlament. Legiuitorii naționali irlandezi au adresat întrebări în parlament în septembrie despre „Chat Control”, numele legislației adoptat de criticii săi și utilizat de Joachim.

La începutul lunii octombrie, aproape 2,5 milioane de persoane vizitaseră site-ul său web, a spus Joachim, majoritatea provenind din UE. E-mailurile sunt trimise de la clienții de e-mail ai vizitatorilor, ceea ce înseamnă că Joachim nu știe câte au fost trimise, dar el a estimat că au fost declanșate câteva milioane de e-mailuri.

Campania a iritat unii destinatari. „În ceea ce privește dialogul într-o democrație, acesta nu este un dialog”, a declarat Lena Düpont, membru german al grupului Partidului Popular European și purtător de cuvânt al acestuia pentru afaceri interne, referindu-se la e-mailurile în masă.

Campania lui Joachim blochează și lobbyiștii și activiștii mai tradiționali, au spus ei. Mieke Schuurman, director al grupului pentru drepturile copiilor Eurochild, a spus că mesajele grupului nu mai ajung la factorii de decizie, care „răspund din ce în ce mai mult cu răspunsuri automate”.

Joachim, care a spus că nu a plătit pentru promovarea site-ului, a declarat că este „regretabil” faptul că e-mailurile activiștilor pentru drepturile copiilor au primit răspunsuri automate. Însă avalanșa de e-mailuri trimise de vizitatorii site-ului său este „un indiciu destul de clar că oamenilor chiar le pasă de acest lucru… De fapt, aș spune că este cât se poate de democratic”, a afirmat el.

Capitalele, în alertă

Comisia Europeană a prezentat propunerea inițială privind CSAM în 2022, ca efort de a stopa răspândirea conținutului ilegal. De atunci, autoritățile polițienești au avertizat că problema s-a agravat, în parte deoarece platformele au activat din ce în ce mai mult tehnologiile de confidențialitate și mesageria criptată în unele dintre cele mai populare servicii. Autoritățile au avertizat că apariția conținutului generat de inteligența artificială a agravat problema.

Guvernele naționale încearcă – pentru a cincea oară, cel puțin – să ajungă la un compromis cu privire la propunerea UE. Țările trebuie mai întâi să adopte propria poziție înainte de a putea avea loc negocierile cu Parlamentul European.

Un diplomat al UE a declarat că unele țări membre ale UE sunt acum mai ezitante în a susține propunerea Danemarcei, cel puțin în parte din cauza campaniei: „Există o legătură clară”.

Ella Jakubowska, șefa departamentului de politici al grupului pentru drepturi digitale EDRi, a declarat: „Această campanie pare să fi adus subiectul în prim-planul agendei în statele membre unde anterior nu exista aproape deloc dezbatere publică”.

Însă ministrul danez al justiției, Peter Hummelgaard, unul dintre cei mai vocali susținători ai măsurilor dure pentru eliminarea materialelor cu abuzuri asupra copiilor de pe platformele online, a declarat că propunerea sa este mult mai echilibrată decât versiunea inițială a Comisiei și că scanarea ar avea loc doar în ultimă instanță.

„Acest lucru nu are nimic de-a face cu «controlul chat-ului», așa cum susțin inițiatorii inițiativei cetățenești”, a afirmat el.