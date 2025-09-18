Ministrul Energiei: E total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre blocarea proiectelor hidrocentralelor, că este total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri, el precizând că sunt proiecte strategice şi în domeniul mineritului, şi în domeniul industrial, dar mai ales în energie, care au nevoie de statut special pentru a putea fi puse în practică, transmite News.ro.

”Doamna Buzoianu nu poate să intervină asupra unui proces aflat pe rol, în momentul de faţă, la o instanţă din România, în care nişte ONG-uri constituite conform legii, au atacat în instanţă emiterea unui aviz de mediu. Sunt situaţii în care au câştigat şi a fost anulat avize, situaţii în care nu au câştigat şi construcţiile au mers mai departe. Dar sunt foarte multe situaţii în care nu au câştigat. Din perspectiva mea, e total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, care produc energie ieftină şi verde din domeniul hidro, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri, nu ştiu de care”, a subliniat ministrul Energiei, la Digi24, despre audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în comisia economică din Senat, pe tema hidrocentralelor.

Bogdan Ivan a arătat că legislaţia trebuie să fie extrem de clară. ”Plec de la o premisă foarte simplă. Dacă o instituţie a statului a emis un aviz de mediu şi care are termen foarte scurt de a-l emite, nu mai stăm 2 ani până vine cineva cu un aviz de mediu. Nu, ai 30 de zile. Dacă nu e emis, tacit, am dat un exemplu, şi odată ce ai emis acel aviz, nu mai poate veni cineva peste 5 ani să spună că nu a fost emis corect”, a precizat el. Potrivit ministrului Energiei, ”sunt proiecte strategice şi în domeniul mineritului, şi în domeniul industrial, dar mai ales în energie, care au nevoie de statut special pentru a putea fi puse în practică, pentru că de modul în care facem noi capacităţi de producţie energiei, capacităţi de transport de energie şi gazelor naturale, facem România o ţară puternică, economic, iar facturile oamenilo, în această paradigmă, evident că vor scădea, iar presiunea pe companiile care produc astăzi în România va scădea şi vom începe să vedem şi noi ce înseamnă să ai prosperitate economică”. ”E ilogic ca ţări care nu produc atât energie cât încă produce România, care n-au gazele pe care le are astăzi România, să aibă preţuri mai mici la energie electrică şi la gaze decât le are România. E total illogic”, a subliniat Ivan.