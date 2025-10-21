Vicepremierul Tanczos Barna: Atâta timp cât cheltuielile de funcţionare ale statului român nu scad şi nu sunt reforme care să reducă aceste cheltuieli, poate să vină orice consilier şi orice ministru, cu pixul, cu calculatorul, nu rezolvă nicio problemă

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marţi, că atâta timp cât cheltuielile de funcţionare ale statului român nu scad şi nu sunt reforme care să reducă aceste cheltuieli, poate să vină orice consilier şi orice ministru, cu pixul, cu calculatorul, nu rezolvă nicio problemă, transmite News.ro.

”Atâta timp cât cheltuielile de funcţionare ale statului român nu scad şi nu sunt reforme care să reducă aceste cheltuieli, poate să vină orice consilier şi orice ministru, la ministrul Finanţelor, cu pixul, cu calculatorul, cu ce vrea şi poate să facă veniturile şi din pix şi din calculator, nu rezolvă nicio problemă. Avem, din păcate, lunar, cheltuieli de funcţionare prea mari. Cheltuieli cu asistenţă socială prea mari, pentru că nu am făcut o reformă adevărată din acest punct de vedere şi nu construim o societate care să se bazeze pe muncă, şi atunci avem consecinţele, avem împrumuturi mari, avem cheltuieli de funcţionare mari şi încercăm din nou să ne închidem pe investiţii. Total greşit”, a declarat Tanczos Barna, la Digi24.

Vicepremierul a subiniat că au blocat două programe uriaşe în ţară, Anghel Saligny şi CNI, din cauza faptului că unii nu s-au hotărât acum două luni de zile, aşa cum a propus domnul Cseke, să prioritizeze şi am ajuns să avem facturi prea multe.

”Ca să le plătim, ar trebui să oprească domnul Cseke programele. Şi dacă îi întrebaţi astăzi pe constructori, pe companiile care au angajat şi care se bazează pe aceste comenzi din partea statului, o să aveţi un feedback absolut negativ”, a precizat el.

Despre blocajele în aceste reforme, el a spus că motivele vin sectorial, imediat, în momentul în care guvernul sau cineva încearcă să se apuce de o reformă.

”Când am vorbit de reforma din sistemul de învăţământ, singura, până la urmă, care a fost dusă la capăt, să nu vă atingeţi de învăţământ, să începeţi cu altceva. Dacă vorbim de asistenţa socială, să nu se atingă nimeni de asistenţa socială, să începeţi cu altceva. Dacă discutăm de calea ferată, de exemplu, de eficientizare, să nu vă atingeţi de serviciul public pe calea ferată. Dacă vorbim de administraţia locală, să nu vă atingeţi de administraţia locală, de sistemul de justiţie, de Ministerul Public, de Jandarmerie şi Poliţie, de Armată. Fiecare are suficiente argumente ca să spună de ce nu şi de ce să nu înceapă cu ei. Dar acest guvern trebuie să treacă peste acest obstacol, să ia hotărâri, să ia decizii şi să încercăm să construim şi să-şi reuşim să construim un stat mai suplu, un stat care este mai puternic, oferă servicii mai bune şi la costuri reduse”, a menţionat vicepremierul UDMR.



