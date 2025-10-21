Avocat trimis în judecată, după ce a lovit în luna iulie un jandarm la un protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu

Un avocat din Bucureşti a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, fiind acuzat că a lovit în luna iulie un jandarm, în timpul desfăşurării unui protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu în Piaţa Victoriei, transmite Agerpres.

„În fapt, în data de 20.07.2025, în jurul orei 17:30, inculpatul ar fi lovit în zona gâtului pe persoana vătămată, jandarm din cadrul Direcţiei de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu de asigurare a ordinii publice cu ocazia ‘Protestului naţional, ieşiţi din casă dacă vă pasă’, desfăşurat în Piaţa Victoriei, în Bucureşti”, a transmis, marţi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Conform datelor de pe portalul instanţelor, avocatul agresor se numeşte Mircea Popa.

Dosarul a fost înaintat Curţii de Apel Bucureşti.

Pe 20 iulie, sute de susţinători ai liderului suveranist Călin Georgescu au participat, în Piaţa Victoriei, la un protest împotriva Guvernului Bolojan. O parte dintre protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar un bărbat a fost prins cu un cuţit la el.

Tot atunci, şoferii a două camioane au blocat pentru câteva zeci de minute traficul pe Autostrada A1 pe sensul Piteşti – Bucureşti. Unul dintre ei s-a urcat pe cabină şi a fluturat steagul tricolor.