VIDEO Circa 200 de simpatizanți îl așteaptă pe Călin Georgescu în fața sediului IPJ Ilfov / George Simion le ceruse susținătorilor „suveraniști” să se adune miercuri dimineață pentru a-l sprijini pe fostul candidat extremist, trimis în judecată

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Circa 200 de simpatizanți îl așteaptă pe Călin Georgescu în fața sediului IPJ Ilfov, unde fostul candidat extremist la prezidențiale trebuie să sosească pentru a semna în cadrul procedurii de control judiciar. În ultimele săptămâni, de fiecare dată când Georgescu a mers la poliție pentru controlul judiciar, a fost așteptat de numeroși susținători.

Ora 10.20: Susținătorii lui Călin Georgescu scandează „Libertate” și „Georgescu președinte!”.

Inițial, erau doar câțiva susținători, însă după ora 10.00, numărul acesta a mai crescut.

Parchetul General l-a trimis în judecată, marți, pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. În total, 22 de persoane au fost trimise în judecată, între care și Horațiu Potra. Detalii aici.

Marți seara, liderul partidului extremist AUR, George Simion, le ceruse susținătorilor „suveraniști” să se adune miercuri dimineață pentru a-l sprijini pe Călin Georgescu.

„Fac apel către colegi, prieteni, toți cei care pot vei la ora 10.00 la IPJ Ilfov. E important să vină din ce în ce mai mulți oameni în sprijinul lui Călin Georgescu. Și să nu aveți emoții, eu știu ce avem de făcut, cum și unde trebuie sa fim (…) Dacă vreți să faceți bine mișcării suveraniste, chiar și voi cei din diaspora – care mulți mi-ați scris că v-ați fi întors în România dacă ajungeam eu președinte – haideți să ne sprijiniți, veniți în rândurile AUR să ne organizăm și să avem grijă ca dictatorii care conduc România să piardă, să fie învinși corect la urne” a spus Simion într-o transmisie pe Facebook, reiterând ipoteza alegerilor anticipate.