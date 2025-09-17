VIDEO Circa 200 de simpatizanți îl așteaptă pe Călin Georgescu în fața sediului IPJ Ilfov / George Simion le ceruse susținătorilor „suveraniști” să se adune miercuri dimineață pentru a-l sprijini pe fostul candidat extremist, trimis în judecată
Circa 200 de simpatizanți îl așteaptă pe Călin Georgescu în fața sediului IPJ Ilfov, unde fostul candidat extremist la prezidențiale trebuie să sosească pentru a semna în cadrul procedurii de control judiciar. În ultimele săptămâni, de fiecare dată când Georgescu a mers la poliție pentru controlul judiciar, a fost așteptat de numeroși susținători.
Ora 10.20: Susținătorii lui Călin Georgescu scandează „Libertate” și „Georgescu președinte!”.
Inițial, erau doar câțiva susținători, însă după ora 10.00, numărul acesta a mai crescut.
Parchetul General l-a trimis în judecată, marți, pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. În total, 22 de persoane au fost trimise în judecată, între care și Horațiu Potra. Detalii aici.
Marți seara, liderul partidului extremist AUR, George Simion, le ceruse susținătorilor „suveraniști” să se adune miercuri dimineață pentru a-l sprijini pe Călin Georgescu.
„Fac apel către colegi, prieteni, toți cei care pot vei la ora 10.00 la IPJ Ilfov. E important să vină din ce în ce mai mulți oameni în sprijinul lui Călin Georgescu. Și să nu aveți emoții, eu știu ce avem de făcut, cum și unde trebuie sa fim (…) Dacă vreți să faceți bine mișcării suveraniste, chiar și voi cei din diaspora – care mulți mi-ați scris că v-ați fi întors în România dacă ajungeam eu președinte – haideți să ne sprijiniți, veniți în rândurile AUR să ne organizăm și să avem grijă ca dictatorii care conduc România să piardă, să fie învinși corect la urne” a spus Simion într-o transmisie pe Facebook, reiterând ipoteza alegerilor anticipate.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Simion, apel către simpatizanții AUR să vină la sediul IPJ Ilfov, miercuri de la 10:00, să fie solidari cu Georgescu / Afirmă că a fost amenințat cu moartea și că poliția nu îl apără / Mesaj pentru membrii AUR: Fiecare să își ia în serios sarcina, să aducă un membru în partid de pe strada pe care locuiește
Senatoarea Victoria Stoiciu: George Simion mă acuză că sunt „globalistă” pentru că refuz să fac din Charlie Kirk un erou / Mai ușor cu propaganda. Patrioți nu sunt cei care inventează probleme false ca să dezbine, cum faceți dumneavoastră, ci cei care rezolvă probleme reale ca să construiască
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.