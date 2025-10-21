G4Media.ro
Uniunea Europeană ia în considerare interzicerea utilizării etanolului în dezinfectantele pentru mâini…

Uniunea Europeană ia în considerare interzicerea utilizării etanolului în dezinfectantele pentru mâini din cauza riscului de cancer (Financial Times)

21 Oct

UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului ca ingredient activ în produsele biocide, inclusiv în dezinfectanţii pentru mâini, din cauza riscurilor crescute de cancer, a relatat marţi publicația Financial Times, citată de agenția de știri Reuters, informație preluată de News.ro.

O recomandare internă din 10 octombrie a unuia dintre grupurile de lucru din cadrul Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a semnalat etanolul ca substanţă toxică, care creşte riscul de cancer şi poate da complicaţii în timpul sarcinii şi care trebuie înlocuit în produsele de curăţare şi în alte produse, afirmă FT.

Comitetul pentru produse biocide al ECHA se va reuni între 25 şi 28 noiembrie.

ECHA a declarat pentru Reuters într-un comunicat trimis prin e-mail că autoritatea de reglementare evaluează în prezent etanolul pentru utilizarea în produse biocide.

Autoritatea de reglementare a declarat că, dacă experţii săi vor ajunge la concluzia că etanolul poate provoca cancer sau poate afecta reproducerea umană, va recomanda înlocuirea acestuia.

Evaluările sunt încă în curs şi că nu s-a ajuns la nicio concluzie, a precizat ECHA.

Decizia finală va fi luată de Comisia Europeană în urma avizului ştiinţific al comitetului de experţi.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii clasifică atât etanolul, cât şi izopropanolul ca fiind sigure pentru igiena mâinilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

