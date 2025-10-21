G4Media.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu: Am agreat astăzi, în Coaliţie, să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR / Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică

Articole21 Oct • 1.420 vizualizări 3 comentarii

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR, el precizând că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică. Liberalul mai spune că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de Nicusor Dan, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale, transmite News.ro.

”Cred că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de domnul Nicusor Dan, atunci primar general, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale. Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor”, a scris prim-vicepreşedintele PNL, primar al Sectorului 6. Ciprian Ciucu arată că în şedinţa coaliţiei au agreat să nu mai amestece lucrurile şi să nu mai facă vreun nou referndum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR. ”Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică”, menţionează Ciucu. 

Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice pentru News.ro. De asemenea, s-a discutat despre organizarea unui referendum privind pensiile speciale, PNL şi USR fiind în favoarea unui asemenea demers, prin care românii să fie întrebaţi dacă sunt de acord cu tăierea acestor privilegii.

  1. Ciucule, referendumul contra magistraților ar fi fost o prostie, bine că ați renunțat. Nu avea nicio valoare, în afară de marketing politic în favoarea voastră. Știți deja că cetățenii vor dispariția pensiilor speciale și toate pensiile să fie după contributivitate.

  2. Deci raman pe veci pensiile speciale nesimtite…

  3. ar trebui mai des facute referendumuri cum e in elvetia de exemplu , cetatenii se simt exclusi din decizii care ii privesc

