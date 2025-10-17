Cetățenii străini ar putea obţine şedere temporară în România în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro, prevede un proiect de lege inițiat de PNL / SRI, SIE și Spălarea Banilor ar urma să verifice proveniența banilor

Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro, transmite News.ro.

Senatorul PNL Lucian Rusu, unul dintre iniţiatori, afirmă că ”acest instrument este utilizat cu succes în Europa”.

”Am iniţiat, alături de colegii mei din PNL, proiectul de lege privind Programul Golden Visa România, un mecanism modern prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară în schimbul unor investiţii reale de minimum 400.000 de euro în economia românească.

Este un instrument folosit cu succes în Europa”, a afirmat vineri senatorul Lucian Rusu.

Potrivit liberalului, prin acest proiect, investiţiile devin transparente, sunt verificate, dar şi în acelaşi timp sunt şi sigure.

În plus, potrivit iniţiatorilor proiectului, există un control al provenienţei fondurilor, prin implicarea SRI, SIE şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

”Prin acest program, România intră în competiţia europeană pentru capital curat şi investiţii sustenabile, fără a compromite securitatea naţională.

Capitalul privat nu înlocuieşte statul, ci îl sprijină. Iar acest proiect este o invitaţie deschisă către investitorii care cred în potenţialul ţării noastre”, a adăugat senatorul PNL, Lucian Rusu.