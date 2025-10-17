G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cetățenii străini ar putea obţine şedere temporară în România în schimbul unor…

sursa foto: Unsplash

Cetățenii străini ar putea obţine şedere temporară în România în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro, prevede un proiect de lege inițiat de PNL / SRI, SIE și Spălarea Banilor ar urma să verifice proveniența banilor

Articole17 Oct • 314 vizualizări 0 comentarii

Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Senatorul PNL Lucian Rusu, unul dintre iniţiatori, afirmă că ”acest instrument este utilizat cu succes în Europa”.

”Am iniţiat, alături de colegii mei din PNL, proiectul de lege privind Programul Golden Visa România, un mecanism modern prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară în schimbul unor investiţii reale de minimum 400.000 de euro în economia românească.

Este un instrument folosit cu succes în Europa”, a afirmat vineri senatorul Lucian Rusu.

Potrivit liberalului, prin acest proiect, investiţiile devin transparente, sunt verificate, dar şi în acelaşi timp sunt şi sigure.

În plus, potrivit iniţiatorilor proiectului, există un control al provenienţei fondurilor, prin implicarea SRI, SIE şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

”Prin acest program, România intră în competiţia europeană pentru capital curat şi investiţii sustenabile, fără a compromite securitatea naţională.

Capitalul privat nu înlocuieşte statul, ci îl sprijină. Iar acest proiect este o invitaţie deschisă către investitorii care cred în potenţialul ţării noastre”, a adăugat senatorul PNL, Lucian Rusu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Alina Gorghiu (PNL): Victimele violenţei domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorţ şi partaj / Proiect de lege, depus în Parlament

Articole17 Oct • 289 vizualizări
0 comentarii

Cătălin Drulă despre candidatura la Primăria Capitalei: Mi-aş dori să am susţinerea PNL / Cred că sunt argumente foarte bune / Nu văd o aliniere cu PSD-ul în niciun fel

Articole16 Oct • 272 vizualizări
0 comentarii

Deputat PSD Constanţa: De vara viitoare primăriile pot primi sectoare de plajă care să devină publice şi nu vor fi posibile activităţi comerciale / Aici vor putea fi organizate evenimente culturale sau sportive

Articole15 Oct • 3.112 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.