Drulă acuză un ”şantaj penal” al PSD în cazul alegerilor pentru București: ”Spun că vom prăbuşi guvernarea dacă cineva candidează cu altcineva

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, duminică, despre neînţelegerile din coaliţie privind alegerile la Capitală, că are aproape conotaţiile unui şantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune vom prăbuşi guvernarea dacă cineva candidază cu altcineva. El a precizat că şi-ar dori, şi au încă discuţii, să aibă o susţinere şi de la PNL pentru candidatura sa la primărie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Mie mi se pare că a făcut rău democraţiei din România discuţia lansată mai ales de PSD, care cumva a condiţionat şi-a făcut chiar un şantaj: dacă voi candidaţi într-un fel, dacă cineva cu altcineva, dacă se aliază…. Nu poţi face alegerile, data alegerilor, organizarea alegerilor, în funcţie de cine va candida. Nu există asta nicăieri în manualul de democraţie. Alegerile sunt punctul ăla fix, vin peste noi ca să spun aşa, şi apoi candidaturile sunt libere. Constituţia prevede libertatea de asociere”, a declarat deputatul USR Cătălin Drulă, la TVR Info.

”Are aproape conotaţiile unui şantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune vom prăbuşi guvernarea, vom opri lucruri, dacă cineva candidază cu altcineva”, a adăugat reprezentantul USR. Drulă a preczat că ”e o aliniere naturală în Bucureşti pe electoratul de dreapta”.

”Mi-aş dori, şi avem încă discuţii, să am o susţinere şi de la PNL pentru candidatura mea, şi nu numai. Mai sunt partide mai noi care au idei care se regăsesc în ceea ce spuneam legat de ideile de transport, de mobilitate, avem aceste discuţii încă. Dacă nu se vor concretiza, iarăşi, e o opţiune validă, eu nu pot să iau cuiva în nume de rău pentru că un partid are un candidat sau nu, e un lucru firesc în democraţie, până la urmă cetăţenii vor alege programul cel mai credibil”, a menţionat Drulă.

”Nu cred că a făcut bine anul trecut când a fost acea alianţă contra firii PNL-PSD şi peste ţară şi peste Bucureşti. Să nu uităm că sunt numai primari PNL şi PSD în sectoarele Bucureştiului.”, a subliniat el.