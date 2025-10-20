Rusia „ajută traficanții de persoane să inunde Europa și Marea Britanie cu migranți” prin intermediul grupărilor “neomarxiste” (ministrul bulgar de Interne)

Spionii ruși oferă migranților sfaturi despre cum să evite expulzarea din Marea Britanie și din alte țări europene, a afirmat un ministru bulgar, citat de The Guardian.

Daniel Mitov, ministrul de interne al țării, a declarat că regimul lui Vladimir Putin și grupurile de extremă stânga colaborează cu traficanții de persoane pentru a inunda Europa cu migranți.

El a avertizat adolescenții britanici care ajută „grupurile neomarxiste” la frontiera dintre Bulgaria și Turcia că riscă închisoarea și amenzi mari dacă ajută migranții să intre ilegal în Uniunea Europeană.

Bulgaria a aderat la spațiul Schengen al UE în ianuarie, ceea ce înseamnă că migranții care intră ilegal în țară prin Turcia pot ajunge mult mai ușor în restul Europei.

Bulgaria va fi printre națiunile europene care vor participa miercuri la summitul găzduit de Sir Keir Starmer la Londra, în cadrul căruia se va discuta despre o cooperare mai strânsă în combaterea imigrației ilegale prin Balcanii de vest.

Mitov a declarat că unele ONG-uri ajută „poate fără să-și dea seama” Rusia și traficanții de persoane prin activitățile lor.

„Sunt grupuri neomarxiste care încearcă să-și justifice acțiunile prin construcții filosofice sau ideologice”, a declarat el pentru The Times.

„Practic, să luăm toți oamenii săraci din lume și să-i lăsăm să se stabilească aici, cu libertate absolută de mișcare, fără frontiere și așa mai departe.

„Din păcate, avem probleme cu astfel de organizații neguvernamentale care, poate fără să-și dea seama, participă la operațiunile acelor state ostile și ale rețelelor criminale care trafichează ilegal persoane pe teritoriul UE și al Regatului Unit.

„Fluxurile de migrație ilegală sunt un instrument folosit de regimurile ostile pentru a destabiliza Uniunea Europeană și Regatul Unit.

„Acestea urmăresc să destabilizeze sistemele de protecție socială. În plus, desigur… prin traficul de persoane radicalizate, ele creează probleme de securitate pentru noi.”

El a acuzat ONG-ul No Name Kitchen, care lucrează „pentru a apăra libertatea de circulație” pe rutele de migrație din Balcani, Mediterana și Sahel, și Mission Wings, o organizație caritabilă cu sediul în Bulgaria care protejează în principal copiii.

Ambele organizații neagă orice acuzație că ar ajuta traficanții de persoane.

Miltov a mai spus că Bulgaria trebuie să-și securizeze granițele, deoarece „fiecare casă are nevoie de ziduri”.

„Acum este momentul să construim o casă și să ne păstrăm libertățile interne. Nu o fortăreață, ci o casă care are nevoie de ziduri. Fiecare casă are nevoie de ziduri”, a spus el.

„Aceste ziduri trebuie să fie solide și să aibă porți prin care fiecare oaspete să poată intra.”

Mission Wings a negat acuzațiile de implicare în traficul de persoane și a declarat pentru The Times:

„Nici organizația noastră, nici personalul său nu au participat vreodată la operațiuni de salvare a migranților sau refugiaților la frontierele Bulgariei.

„De fiecare dată când am primit semnale privind migranți în pericol, am alertat imediat Ministerul de Interne și numărul național de urgență 112 și am cooperat pe deplin cu autoritățile competente.

„A ne acuza de cooperare cu rețelele criminale de trafic de persoane este absurd și jignitor. Ne-am opus în mod constant și public trecerii ilegale a frontierei, care constituie o infracțiune și prezintă riscuri grave.”

No Name Kitchen a declarat că este o organizație umanitară înregistrată în UE și a respins acuzațiile „nefondate”.

Organizația a declarat: „De aproape un deceniu, lucrăm în deplină conformitate cu legislația națională și internațională. După cum a declarat Comisia Europeană autorităților bulgare, asistența umanitară nu este o infracțiune și nu a fost niciodată. Rămânem dedicați acțiunilor legale și protejării drepturilor omului la frontierele Europei.”