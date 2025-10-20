G4Media.ro
Canva, printre cele mai populare platforme de design grafic, a picat luni…

signal
sursa foto: Captură ecran

Canva, printre cele mai populare platforme de design grafic, a picat luni dimineață, în aproape toată lumea / Aplicația de comunicare criptată Signal a avut de asemenea probleme de accesare

Articole20 Oct • 390 vizualizări 0 comentarii

Canva, una dintre cele mai cunoscute platforme pentru design grafic, folosită pentru imagini, machete sau videoclipuri scurte a picat la nivel global luni dimineața, conform DownDetector.com, una din platformele unde poți raporta problemele pe care le ai pe alte aplicații.

canva
sursa foto: Captură ecran

Utilizatorii nu au putut nici măcar să raporteze către Canva faptul că înregistrează probleme în platformă. Singura funcție funcțională din Canva este Canvastatus.com care transmitea la ora 11:00 (ora României, n.red.) că problema este încă nerezolvată.

Și aplicația de comunicare criptată Signal a avut probleme de accesare luni.

știre în curs de actualizare

