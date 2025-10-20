Canva, printre cele mai populare platforme de design grafic, a picat luni dimineață, în aproape toată lumea / Aplicația de comunicare criptată Signal a avut de asemenea probleme de accesare
Canva, una dintre cele mai cunoscute platforme pentru design grafic, folosită pentru imagini, machete sau videoclipuri scurte a picat la nivel global luni dimineața, conform DownDetector.com, una din platformele unde poți raporta problemele pe care le ai pe alte aplicații.
Utilizatorii nu au putut nici măcar să raporteze către Canva faptul că înregistrează probleme în platformă. Singura funcție funcțională din Canva este Canvastatus.com care transmitea la ora 11:00 (ora României, n.red.) că problema este încă nerezolvată.
Și aplicația de comunicare criptată Signal a avut probleme de accesare luni.
știre în curs de actualizare
