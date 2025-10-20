G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Revenire spectaculoasă pentru tenisul românesc: Două jucătoare în TOP 50 WTA –…

Jaqueline Cristian, pe terenul de joc la un turneu contând pentru circuitul WTA.
Jaqueline Cristian / Sursa foto: Manu Fernandez / AP / Profimedia

Revenire spectaculoasă pentru tenisul românesc: Două jucătoare în TOP 50 WTA – Cristian și Cîrstea

Sportz20 Oct • 745 vizualizări 0 comentarii

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au înregistrat urcări în ierarhia WTA, cele două aflându-se printre primele 50 de jucătoare ale lumii. Jaqueline e pe 42, iar Sorana pe 45.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cu un total de 1294 de puncte, Cristian a urcat cinci locuri și se menține în postura de „rachetă” numărul unu a României în clasamentul mondial.

De cealală parte, Sorana a urcat șase locuri, iar acum se află pe 45: avem de-a face cu o revenire printre primele 50 de sportive ale lumii pentru jucătoarea în vârstă de 35 de ani.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu

  • 42 Jaqueline Cristian 1294 puncte (+5 locuri)
  • 45 Sorana Cîrstea 1243 (+6 locuri)
  • 99 Gabriela Ruse 757
  • 119 Anca Todoni 646 (-1)
  • 123 Irina Begu 634
  • 233 Miriam Bulgaru 304 (+1)
  • 293 Gabriela Lee 225 etc.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de dublu

  • 54 Sorana Cîrstea 1514 puncte
  • 70 Gabriela Ruse 1227 (+3)
  • 104 Monica Niculescu 733 (-13)
  • 123 Jaqueline Cristian 667 (+5)
  • 167 Irina Begu 495 (-4)
  • 223 Irina Bara 369 (-3) etc

TOP 10 WTA

  • 1 Aryna Sabalenka 10.390 puncte
  • 2 Iga Swiatek 8703
  • 3 Coco Gauff 7863
  • 4 Amanda Anisimova 5914
  • 5 Jessica Pegula 5183
  • 6 Jasmine Paolini 4525 (+2)
  • 7 Elena Rybakina 4505 (+2)
  • 8 Madison Keys 4395 (-1)
  • 9 Mirra Andreeva 4319 (-3)
  • 10 Ekaterina Alexandrova 3375.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.