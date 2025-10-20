Revenire spectaculoasă pentru tenisul românesc: Două jucătoare în TOP 50 WTA – Cristian și Cîrstea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au înregistrat urcări în ierarhia WTA, cele două aflându-se printre primele 50 de jucătoare ale lumii. Jaqueline e pe 42, iar Sorana pe 45.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cu un total de 1294 de puncte, Cristian a urcat cinci locuri și se menține în postura de „rachetă” numărul unu a României în clasamentul mondial.

De cealală parte, Sorana a urcat șase locuri, iar acum se află pe 45: avem de-a face cu o revenire printre primele 50 de sportive ale lumii pentru jucătoarea în vârstă de 35 de ani.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu

42 Jaqueline Cristian 1294 puncte (+5 locuri)

45 Sorana Cîrstea 1243 (+6 locuri)

99 Gabriela Ruse 757

119 Anca Todoni 646 (-1)

123 Irina Begu 634

233 Miriam Bulgaru 304 (+1)

293 Gabriela Lee 225 etc.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de dublu

54 Sorana Cîrstea 1514 puncte

70 Gabriela Ruse 1227 (+3)

104 Monica Niculescu 733 (-13)

123 Jaqueline Cristian 667 (+5)

167 Irina Begu 495 (-4)

223 Irina Bara 369 (-3) etc

TOP 10 WTA