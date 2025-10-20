Revenire spectaculoasă pentru tenisul românesc: Două jucătoare în TOP 50 WTA – Cristian și Cîrstea
Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au înregistrat urcări în ierarhia WTA, cele două aflându-se printre primele 50 de jucătoare ale lumii. Jaqueline e pe 42, iar Sorana pe 45.
Cu un total de 1294 de puncte, Cristian a urcat cinci locuri și se menține în postura de „rachetă” numărul unu a României în clasamentul mondial.
De cealală parte, Sorana a urcat șase locuri, iar acum se află pe 45: avem de-a face cu o revenire printre primele 50 de sportive ale lumii pentru jucătoarea în vârstă de 35 de ani.
Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu
- 42 Jaqueline Cristian 1294 puncte (+5 locuri)
- 45 Sorana Cîrstea 1243 (+6 locuri)
- 99 Gabriela Ruse 757
- 119 Anca Todoni 646 (-1)
- 123 Irina Begu 634
- 233 Miriam Bulgaru 304 (+1)
- 293 Gabriela Lee 225 etc.
Jucătoare din România în ierarhia WTA de dublu
- 54 Sorana Cîrstea 1514 puncte
- 70 Gabriela Ruse 1227 (+3)
- 104 Monica Niculescu 733 (-13)
- 123 Jaqueline Cristian 667 (+5)
- 167 Irina Begu 495 (-4)
- 223 Irina Bara 369 (-3) etc
TOP 10 WTA
- 1 Aryna Sabalenka 10.390 puncte
- 2 Iga Swiatek 8703
- 3 Coco Gauff 7863
- 4 Amanda Anisimova 5914
- 5 Jessica Pegula 5183
- 6 Jasmine Paolini 4525 (+2)
- 7 Elena Rybakina 4505 (+2)
- 8 Madison Keys 4395 (-1)
- 9 Mirra Andreeva 4319 (-3)
- 10 Ekaterina Alexandrova 3375.
