Politico: UE va fi pregătită pentru un război cu Rusia până în 2030 / Comisia Europeană face presiuni asupra capitalelor pentru a cumpăra arme împreună
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat de Comisia Europeană joi și care a fost consultat de POLITICO.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Până în 2030, Europa are nevoie de o postură de apărare europeană suficient de puternică pentru a-și descuraja în mod credibil adversarii, precum și pentru a răspunde oricăror agresiuni,” se arată în proiectul de plan, care va fi discutat de miniștrii apărării miercuri seară, înainte de a fi prezentat Colegiului Comisarilor joi. Planul va ajunge la liderii UE săptămâna viitoare.
Foaia de Parcurs pentru Pregătirea Apărării 2030 este un semn al rolului crescând al UE în afacerile militare, o reacție la războiul președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina și la angajamentul neclar al președintelui american Donald Trump față de securitatea europeană.
„O Rusie militarizată reprezintă o amenințare persistentă la adresa securității europene pentru viitorul previzibil,” se menționează în document.
Achiziții comune și obiective industriale
Deși țările UE își cresc rapid bugetele de apărare, o mare parte din aceste cheltuieli „rămân predominant naționale, ducând la fragmentare, inflație a costurilor și lipsă de interoperabilitate,” se arată în documentul de 16 pagini.
Organismul executiv al UE presează capitalele să cumpere arme împreună și dorește ca cel puțin 40% din achizițiile de apărare să fie contracte comune până la sfârșitul anului 2027 – în creștere de la mai puțin de o cincime în prezent. Foaia de parcurs stabilește, de asemenea, ca cel puțin 55% din achizițiile de armament să provină de la companii din UE și Ucraina până în 2028 și cel puțin 60% până în 2030.
Stabilirea priorităților
Documentul stabilește o serie de priorități, vizând în special lacunele de capabilități ale UE în nouă domenii: apărarea aeriană și antirachetă, capabilități de sprijin, mobilitate militară, sisteme de artilerie, AI și cibernetică, rachete și muniții, drone și anti-drone, lupta la sol și domeniul maritim.
Planul menționează, de asemenea, proiecte cheie precum „Observarea Flancului Estic” (care va integra sistemele de apărare terestră cu cele de apărare aeriană și anti-drone), „Zidul European de Drone” și „Scutul Spațial de Apărare” pentru protejarea activelor spațiale ale blocului.
Pentru a fi gata până în 2030, proiectele în toate domeniile prioritare ar trebui lansate în prima jumătate a anului 2026. Până la sfârșitul anului 2028, contractele și finanțarea ar trebui să fie deja puse la punct pentru a aborda cele mai urgente lacune.
Finanțarea apărării
Comisia speră să ajute la mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru cheltuielile de apărare.Această sumă include programul SAFE (împrumuturi pentru armament) de 150 de miliarde de euro, Programul European de Apărare Industrială de 1,5 miliarde de euro (încă în negociere), Fondul European de Apărare și viitorul buget multianual al blocului.
Documentul subliniază că țările membre își vor păstra controlul, afirmând că „statele membre sunt și vor rămâne suverane pentru apărarea lor națională.” Totuși, unele state membre sunt reticente față de rolul sporit al UE în apărare, un domeniu rezervat în mod tradițional guvernelor naționale.
Planul militar, elaborat încă din vară, încearcă să abordeze și îngrijorările statelor din sudul Europei (precum Italia și Spania), menționând că „Europa nu își poate permite să fie oarbă la amenințările venite din alte părți ale lumii,” cum ar fi Orientul Mijlociu și Africa.
De asemenea, se insistă asupra faptului că UE se va coordona îndeaproape cu NATO, în condițiile în care Alianța și unele capitale naționale sunt îngrijorate de stabilirea unei structuri de apărare paralele.
Obiectivul general este de a permite UE să devină mai independentă într-o lume mult mai periculoasă.
„Statele autoritare încearcă din ce în ce mai mult să intervină în societățile și economiile noastre,” se arată în proiect. „Aliații și partenerii tradiționali își schimbă, de asemenea, concentrarea către alte regiuni ale lumii… Postura și capabilitățile de apărare ale Europei trebuie să fie pregătite pentru câmpurile de luptă de mâine.”
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Uniunea Europeană este invadată de reţelele infracţionale chinezeşti, atenţionează şefa Parchetului European / Laura Codruţa Kovesi: Organizaţiile infracţionale au adus frauda cu TVA şi frauda vamală la o scară industrială
Uniunea Europeană şi Indonezia încheie un acord de liber schimb / 80% din produsele indoneziene importate în spațiul comunitar vor fi scutite de taxe vamale
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.