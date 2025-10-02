Uniunea Europeană este invadată de reţelele infracţionale chinezeşti, atenţionează şefa Parchetului European / Laura Codruţa Kovesi: Organizaţiile infracţionale au adus frauda cu TVA şi frauda vamală la o scară industrială

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procurorul-şef al Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, a denunţat joi, în portul grecesc Pireu, reţelele infracţionale, în special chinezeşti, care invadează Uniunea Europeană şi practică fraude vamale şi cu TVA la un nivel ”industrial”, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Suntem invadaţi de organizaţii infracţionale din ţări terţe, în particular chinezeşti. Organizaţiile infracţionale au adus frauda cu TVA şi frauda vamală la o scară industrială”, a subliniat Kovesi într-o conferinţă de presă.

”Credeţi că doar traficul de droguri este violent? Acum nu doar el”, a afirmat ea, denunţând ”indivizi foarte periculoşi care planifică crime pentru motive legate de fraude cu TVA şi vamale”.

În luna septembrie, Parchetul European a anunţat cea mai mare confiscare de containere efectuată vreodată în Uniunea Europeană, în portul Pireu (Grecia), în valoare de cel puţin 250 de milioane de euro. Astfel, au fost confiscate 2.435 de containere, încărcate în principal cu biciclete electrice, produse textile şi încălţăminte.

Şase persoane, printre care doi agenţi vamali, au fost arestate în cadrul ”operaţiunii Calypso”, fiind acuzate de fraude vamale şi fraude cu TVA legate de mărfuri ce intrau în UE prin portul Pireu, cel mai mare din Grecia.

Mecanismul fraudulos dura de cel puţin opt ani, cauzând o pierdere estimată la cel puţin 350 de milioane de euro în taxe vamale şi 450 de milioane de euro în TVA, potrivit Parchetului European.

Aceste reţele au ”creat un ecosistem infracţional sprijinit de corupţia funcţionarilor vamali şi fiscali, a comisarilor vamali şi a personalului bancar. Trebuie să ripostăm” în faţa acestor fraude masive, a subliniat Kovesi.

Portul Pireu este deţinut în majoritate de compania chineză Cosco.

Creat în 2021, Parchetul European (EPPO, Biroul Procurorului Public European) este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-şef european, funcţie deţinută în prezent de procuroarea română Laura Codruţa Kovesi. De asemenea, fiecare stat participant are cel puţin doi procurori europeni delegaţi, care conduc investigaţii în ţările lor.