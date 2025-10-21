G4Media.ro
Nicușor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a fostei șefe…

Florentina Ionita
Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Nicușor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a fostei șefe a Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță, anchetată de DNA / „Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte”

21 Oct

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că a semnat decretul de trecere în rezervă a fostei șefe a Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță, cercetată de DNA într-un dosar de suspiciuni de abuz, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale.

„Am semnat astăzi decretul pentru trecerea în rezervă a doamnei general Florentina Ioniță. O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină.

Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară și imediată.

Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă, față de cei care și-au pus viața în slujba țării și față de încrederea cetățenilor”, a afirmat președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Context: Procurorii DNA au efectuat joi dimineață percheziții la Spitalul Militar din Capitală și în alte locații, într-un dosar de suspiciuni de abuz, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale, fiind vizată în principal Florentina Ioniță, general de trei stele, managerul unității. Detalii aici.

Prejudiciul estimat de procurori se ridică la peste 8 milioane de lei.

Instanța a decis ca Florentina Ioniță să fie lăsată cu măsura de control cu cauțiune, iar suma propusă pentru cauțiune este de un milion de lei.

Totodată, ea are interdicția de a ocupa funcții de natura celei pe care a folosit-o.

  1. Ce faci, Nicusoare, o trimiti la pensie speciala nesimtita, in loc sa o suspendati din functie, asteptand mai intai procesul si eventuala condamnare?

  2. Căpușa are o singură caracteristică : lăcomia

