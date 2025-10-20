G4Media.ro
Nicuşor Dan, despre al doilea mandat de preşedinte: E devreme, dar în…

Sursa Foto: Inquam Photos/ Autor: George Călin

Nicuşor Dan, despre al doilea mandat de preşedinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înţeles, de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre al doilea mandat, că e devreme, dar în principiu şi doreşte, pentru că a înţeles, de când este în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp, transmite News.ro.

”E devreme, dar în principiu îmi doresc, da. Pentru că am înţeles de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a declarat Nicuşor Dan la Antena 1, întrebat dacă se gândeşte la al doilea mandat. Despre proiectul de ţară, Nicuşor Dan a arătat că cel mai important este că noi suntem într-un context de securitate şi atunci trebuie să avem o grijă pentru zona de securitate. 

”Suntem lângă un război care se desfăşoară într-o ţară în vecinea nouă şi trebuie să avem grijă ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Şi nu se va întâmpla, dar bineînţeles că trebuie să avem grijă pentru asta”, a menţionat şeful statului. El a mai spus că al doilea lucru, cel mai important pentru oameni, este bineînţeles zona economică. 

”România trebuie să-şi dezvolte o viziune economică. România trebuie să înveţe care sunt zonele în care este competitivă, pentru că nu poţi să-ţi propui de acum peste 10 ani să produci tot, de la avioane până la microcipuri, îngrăşăminte. Trebuie să vadă care este potenţialul său real de dezvoltare şi avem câteva. Avem formaţia noastră care vine de zeci de ani, o formaţie tehnică superioară faţă de ce e în jur. Aici trebuie să dezvoltăm zona de tehnologie, de IT, inteligenţă artificială, biotehnologia. Aici este ceva unde România trebuie să stimuleze. După care, avem o tradiţie de industrie extractivă, avem o tradiţie de industrie chimică, avem o tradiţie pe industria militară pe care în context putem să le folosim. Din fericire vom avea în 2 ani gaz la Marea Neagră, trebuie să ştim cum să folosim asta în mod inteligent”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

