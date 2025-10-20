Trump anunță o vizită în China, ”la începutul anului viitor” / ”Cred că vom fi bine cu China”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, la Washington, că se aşteaptă să încheie un acord comercial echitabil cu omologul său chinez Xi Jinping, şi că intenţionează să accelereze livrarea de submarine cu propulsie nucleară Australiei, semnalând atât disponibilitatea de a reduce tensiunile cu Beijingul, cât şi un efort de a consolida legăturile în domeniul militar cu un aliat cheie din regiunea indo-pacifică, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Trump a făcut aceste comentarii cu prilejul discuţiilor bilaterale de la Washington cu prim-ministrul australian Anthony Albanese.

”Cred că vom fi bine cu China. China nu vrea să facă asta’, a spus Trump referindu-se la o eventuală invadare a Taiwanului, înainte de a se lăuda cu dimensiunea şi puterea armatei americane.

”Avem ce este mai bun din toate şi nimeni nu se va pune cu asta… Cred că vom sfârşi prin a avea un acord comercial foarte puternic. Amândoi vom fi fericiţi”, a adăugat Trump.

El a mai spus că se va deplasa în China la începutul anului viitor pentru a se întâlni cu Xi Jinping, cu care urmează să discute şi în marja summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) din Coreea de Sud de la sfârşitul acestei luni, a transmis AFP.

”Am fost invitat în China şi voi merge cu siguranţă la începutul anului viitor. Este aproape organizat”, le-a declarat preşedintele american jurnaliştilor, însoţit de premierul australian Anthony Albanese, pe care îl primea la Casa Albă.

Cei doi au semnat luni un acord privind minerale rare şi critice, menit să asigure o aprovizionare constantă într-o perioadă în care China încearcă să îşi consolideze controlul asupra aprovizionării globale.