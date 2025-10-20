Biletele pentru meciul meciul Bosnia şi Herţegovina – România se pun în vânzare marţi / Sunt disponibile 550 de bilete, iar unul costă 15 euro

Biletele pentru meciul Bosnia şi Herţegovina – România, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, se pun în vânzare marţi, 21 octombrie, a anunțat Federația Română de Fotbal. Acestea vor fi disponibile pe site-ul bilete.frf.ro, până în data de 7 noiembrie, ora 17:00, sau până la epuizarea lor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Prețul unui bilet este de 80 de lei (15 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Sud. Pentru suporterii români, sunt disponibile 550 de bilete.

Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP și serie și număr CI sau pașaport, număr de telefon și adresă de email.

Începând de vineri, 7 noiembrie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

FRF face apel la suporterii români să evite orice tip de provocare și să adopte un comportament responsabil pe durata meciului.

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, echipa națională de fotbal a României se va întâlni cu Bosnia și Herțegovina, la Zenica, pe stadionul „Bilino Polje”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.