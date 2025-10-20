LIVE TEXT Nicușor Dan după decizia CCR privind pensiile magistraților: E o problema pentru sistemul de justiție. Ea va fi rezolvată, nici un dubiu aici / Nu e o chestiune așa de importantă ca un guvern să-și dea demisia

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni seara la Antena 1, că, după ce CCR a declarat neconstituțional pe formă, nu pe fond, proiectul de lege privind pensiile magistraților că ”este o problemă că pensiile sunt egale cu salariu și îi stimulează să iasă din sitem. E o problema pentru sistemul de jusiție. Ea va fi rezolvată, nici un dubiu aici”. Întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, președintele ar răspuns ”Nicidecum.Nu e o chestiune așa de importantă ca un guvern să-și dea demisia”.

Jurnalista Alexandra Stoicescu începe interviul cu Nicușor Dan prin a prezenta un sondaj Ipsos la comanda Antena 3 care arată că 82% din cei chestionați nu mai au încredere în clasa politică. Decizia Curții este un semnal de alarmă că nu mai pot avea încredere în nimeni. Ce trebuie făcut domnule președinte?

Nicușor Dan: Această cifră este rezultatul a mulți ani de politică făcută în anume fel în România. Oamenii au văzut că mulți politicieni au intrat în politică pentru interesele lor personale, au văzut corupția, au văzut ineficiența instituțiilor statului. E șocant, dar reflectă realitatea.

Alexandra Stoicescu: A fost o deicizie a CCR interpretată ca o fugă de responsabilitate. Au declarat neconstituțională dar nu pe fond ci pe formă, nu a fost un aviz al CSM care nu era obligatoriu ci consultativ.

Nicușor Dan: Este un moment emoțional, a fost multă așteptare publică pe legea asta. Ce-i important este că există voință la nivelul coaliției de guvernare. CCR a găsit o obiecție de formă, nu s-a așteptat un aviz. Au ieșit reprezentanții coaliției că vor reveni cu un proiect. Este o problemă că pensiile sunt egale cu salariu și îi stimulează să iasă din sitem. E o problema pentru sistemul de jusiție. Ea va fi rezolvată, nici un dubiu aici.

Toate partidele din coaliția de guvernare au o părere convergentă. Cred că în cursul anului 2025 problema aceasta va fi rezolvată.

Pe legea pensiilor magistraților sunt convins că anul acesta vom avea o nouă prevedere legală care sperăm să treacă de CCR, inclusiv așteptarea acelui aviz.

Oamenii au dreptate când spun că au fost niște măsuri fiscale care ne-au afectat pe noi, am fi dorit mai întâi să se înceapă cu tăierea cheltuielilor statului.

Guvernul nu a avut timpul să facă asta. România are un deficit, pentru a acoperi acest deficit se împrumută.

Întrebat cum comentează că 74% din români nu au încredere în guvern: Evident că nu e o fericire ca inflația să crească la 10% și tu sau familia ta să ai aceleași venituri. Asta înseamnă că din start pentru nevoile tale ai 10% mai puțini bani și de aici această reacție. Oamenii nu au văzut că odată cu efortul pe care sunt nevoiți să-l facă, nu au văzut că se corectează niște inechități sociale. Sunte câteva: sau redus numărul de membri din CA, s-au redus salariile.

Rep: Credeți că prmierul Bolojan trebuie să demisioneze?

Nicușor Dan: Nicidecum, am spus asta de mai multe ori. Nu e o chestiune așa de importantă ca un guvern să-și dea demisia. Legea spune că trebuie să ai aviz, nu spune cât trebuie să stai după aviz. O zice o lege dar nu Constituția. Întrebarea e care e termenul rezonabil, e o chestiune de interpretare, nu e așa de importantă.

Ați vorbit cu premierul azi?

După decizia Curții nu, am vorbit zilele trecute, avem un dialog constant.

Rep: Încrederea în primul ministru ne arată azi că este de 65%. Nu au încredere 65%.

Nicușor Dan: M-aș uita la pozitiv, încrederea în premier 17%. Pentru vremurile în care le trăim – oricine își dorește 50% măcar – dar pt neajunsurile din ziua de azi este rezonabil.

Rep: Privesc acest studiu ca un duș rece. Ce trebuie să facă politicienii, pericolul e ca neîncrederea să crească.

Nicușor Dan: Cuvântul ăsta e foarte bine definit în limba română: încredere. Dacă omul face ceva pentru mine sau nu. Ăsta este răspunsul. Oamenii trebuie să vadă că sunt politicieni la vârf care lucrează pentru ei. Bineînțeles că noi avem o structură administrativă în care necrederea, corupția….progresele se vor vedeae în pași mici. Avem evaziune fiscală, dacă va scădea sub 20%, vom recâștiga încrederea.

Nicușor Dan: Bineînțeles că o partea din TVA-ul care nu se încasează vine din gospodăriile oamenilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să interzicem să facă dulceață sau vin.

Am avut o discuție cu ministrul de finanțe în care l-am îndemnat să facă informatizarea ANAF. S-au făcut mici pași, nu avem controlori suficienți, dar cel puțin la nivelul MF există această voință de a rezolva problema necolectării, sau colectării insuficiente.

Rep: Încrederea în președinte este de 15 la sută.

Nicușor Dan: Rezultatul este corect. Lucrurile au mers într-atât de mult timp într-o direcție că e nevoie de timp, să intri cumva în profunzimea lor. E un sistem care a funcționat ani de zile într-un fel, el poate să meargă încă 20 de ani la fel. Ca să schimbi oameni, legi norme e nevoie de un efort și asta cere timp.

Oamenii ne percep împreună (cu coaliția). Au problemele lor, serviciu, copii, facturi, rate și au puținn timp să facă diferența de atribuții președinte guvern. Suntem la patru cinci șase luni după niște alegeri importnate, patru luni după formarea guvernului. Oamenii așteaptă să le rezolvăm problemele, să îndreptăm România pe direcția corectă.

Rep: Care fost cel mai bun președinte. Sondaj: Niciunul 38%, Niciolae Ceaușescu 27% dintre intervievați spun că el a fost cel mai bun președinte de până acum. Cum citiți ca matematician?

Nicușor Dan: Reflectă aceeași neîncredere față de modul în care este administrată România în momentul de față. Niciunul pentru că oamenii conștientizează că comunismul nu a fost ceva benefic și ăsta este un lucru bun. Noi am pornit de la același nivel cu Grecia, Belgia, Spania, Portugalia și e evidentă diferența în momentul acesta.

Pe de altă parte, Nicolae Ceaușescu… pentru că… bineînțeles că comunismul și Nicolae Ceaușescu au făcut foarte mult rău, dar cred că oamenii au văzut în perioada Ceaușescu un plan de țară, pe care în toată această tranziție prelungită pe care o trăim nu îl văd, cam așa citesc eu.

Rep: Care este proiectul de țară care trebuie pus pe masă să faceți echipă cu poporul român?

Nicușor Dan: Cel mai important pentru oameni este zona economică. România trebuie să-și dezvolte o viziune economică. Trebuie să vadă zonele în care este competitivă, care este potențialul său real de dezvoltare. Avem formația noastră care vine de zeci de ani, tehnică superioară față de ce-i în jur. Aici trebuie să dezvoltăm zona de tehnologie, de IT, inteligență artificială. Avem o tradiție în industria extractivă, chimică, industria militară pe care în context putem să le folosim. Vom avea în doi ani gaz la Marea Neagră. Trebuie să fie mai multe strategii sectoriale. Cea mai importantă este cum facem ca economia să crească în anii următori.

Ce trebuie făcut e ca noi să avem niște cifre, niște obiective. PIB pe această zonă va fi atât în 10, 15 ani și în loc să ducem fel de fel de subvenții fără coerență pe tot și pe nimic să dezvoltăm acele zone în care avem potențial.

Rep: V-ați decis dacă mergeți la al doilea mandat?

Nicușor Dan: În principiu îmi doresc da, ca să faci lucruri în societate necesită timp.

Noi avem o diplomație care este consistentă, dar nu a fost impulsionată să facă diplomație economică. Trebuie să învățăm să facem asta. Promovarea firmelor românești și intuirea oportunităților de afaceri trebuie să fie una din principalele atribuții ale diplomației.

Da, este corupție. Da, oamenii au percepția reală, văd că sunt niște interese și asta este absolut corect. Da, corupția este ca fenomen. Problema nu este dacă pedepsele sunt aspre sau nu, procurorii nu ajung să dovedească fapta de corupție. Nu ajung să fie pedepsiți de statul român. Am început un proces de reflecție, m-am întâlnit cu mulți oameni din zona de justiție. Cred că voi ieși într-un timp rezonabil cu in diagnostic al sistemului de justiție.

Care este rolul SRI? Să colecteze informații care pot să afecteze securitatea națională. De exemplu sabotaje sau grupuri teoriste sau de trafic de droguri. Acum ce este securitatea națională? Documentul care dă competențe SRI este strategia de securitate națională. Eu sper ca CSAT și Parlamentul să -mi impărtățască viziunea, eu cred că corupția e o problemă de securitate națională.

Să facem o separare foarte bună între ce este Parchet, ce este judecător și ce este ofirțer de informații. Rolul ofițerului este să colecteze informații. Ei fiind în teritoriu și discutând relații sociale pot să vadă fenomene de coruție. Totul este ca în momentul în care ei au informația despre feonomenul de corupție și sesisează această faptă de corupție către parchetul, să nu mai aibă nici o interferență dosarul.

Vreau ca lucrurile să fie foarte clar împărțite între ce face SRI și ce face Parchetul.

În momentul de față și lucrurile sunt bine definite de lege sunt două tipuri de interceptări, unele de siguranță națională și unele pe care le face parchetul pe infrațiuni, ambele cu mandat de la judecător. Vreau să fie clar separate.

Ofițerul de informații documentează. Atâta timp cât este o chestiune care ține de niște fapte următoare, atunci e legitim ca mandatul de ascultare să fie luat pe aceste chestiuni. Parchetul este cel care trebuie să se ducă la judecător, Judecătorul este cel care decide.

Rep: Pericolul este să ne întoarcem la câmpul tactic din justiție. Au apărut atunci abuzurile. Cum veți face ca modelul nou să nu ajungă la modelul vechi, cu protocoale de colaborare parchet – SRI.

Nicușor Dan: Ce s-a întâmplat atunci e că nu s-a respectat legea. În nici un caz prezența corupției în stragetia de securitate nu implica o interferență între procuror și ofițer sau mai rău între ofițer și judecător. Nu s-a respectat legea iar justiția nu a avut anticorpii ca să oprească această influență nefastă.

Dacă noi vrem să avem niște magistrați care să-i prindă pe corupți, să fie echilibrați în decizii, trebuie să recâștigăm încrederea înoamenii ăștia. Dacă-i înjurăm toți,nu ne pasă de ei, nu putem peste cinci minute să aibă și echilibru și determinarea să pună în ordine problema asta foarte mare.

Rep: Când puneți un șef civil la SRI?

Nicușor Dan: La un moment dat vreau ca discuția asta între președinte și majoritatea din Parlament să nu fie suprapusă peste alte teme importante.

Rep: Kovesi o vedeți o funcție importantă în țară?

Nicușor Dan: M-am întâlit cu ea ultima dată acum 12 ani într-o sală de judecată. Vorbind acum de numirea șefilor de servicii n-o să spun mai multe înainte ca oamenii ăștia să fie validați de Parlament?

Sunt discuții care au început da. Discuția este în curs.

Rep: Cât de rezistentă e coaliția de guvernare?

Nicușor Dan: DAcă aș fi populist, văzând încrederea pe care partidele o au în populație, aș încerca să mă detașez de ei. E remarcabil că toate aceste patru partide au ales să formeze o coaliție e guvernare într-un moment în care nu e plăcut. Au ales să o facă și trebuie să salut asta. Sunt partide responsabile. Ce contează e că ajung să ia decizii împreună și că guvernează.

Rep: Ați pune premeir susținut de AUR?

Nicușor Dan: Acest scenariu nu există. Toate aceste patru partide înțeleg contextul și înțeleg responsabilitatea pe care o au pentru a da o guvernare credibilă în afară.

Rep: Nici scenariul PSD sau unul dintre cei patru iese de la guvernare

ND: Există acest scenariu dar nu în viitorul imediat.

Rep: Cum trebuie rezolvată problema d ela primăria Capitalei?

ND: E bine să fie un primar votat. Partidele au multe neajunsuri, nu funcționează instituțiile, fac politică pentru buzunarele lor, dar e legitim ce zice USR vrem alegeri acum, e legitim și ce zice PSD putem să destabilizăm coaliția. Dezbaterea pe care am văzut-o în spațiu public despre alegerile din București, fiecare dintre partide a avut o poziție legitimă în raport cu interese lui. Sunt obligat de fișa postului să fiu mediator.

Dacă tot se fac aș fi preferat să fie undeva în noiembrie, ca alegerile să nu interfereze cu preocuparea oamenilor pentru sărbători, vacanțe, ce se întâmplă în mod firesc în decembrie.

Rep: Bolojan candidat la primărie?

ND: Pentru moment domnul Bolojan e prim ministru și cred că vrea să continue.

Vă aduc aminte că bucureștenii au votat la referendum două chestiuni importante, pe care le vreau puse în practică.

Măsurile fiscale au afectat mai mult de 83 la sută dintre români. Poate se putea altfel. Trebuia făcut ceva altfel se intra într-o spirală. Există speranță că 2026 o să intrăm în OCDE, 2027 o să extragem gaz, avem 17 miliarde din SAFE din care vom putea dezvolta, o să avem autostradă în 2028, există multă speranță pe partea economică.