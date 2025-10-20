G4Media.ro
Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP

Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze țara cu avionul, în drum spre Budapesta / Ministru: ”O întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil” / Spaţiul aerian bulgar a fost închis avioanelor ruseşti din februarie 2022

Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump ar putea primi autorizaţie să survoleze spaţiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, citat de postul public de radio, relatează luni dpa, transmite Agerpres.

„Dacă se depun eforturi pentru a obţine pacea, dacă condiţia pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil”, a declarat Georgiev.

Georgiev a făcut aceste declaraţii în marja unei reuniuni a miniştrilor de externe ai UE de la Luxemburg.

O posibilă rută de zbor de la Moscova la Budapesta se află deasupra Mării Negre, Bulgariei şi Serbiei, dar spaţiul aerian bulgar a fost închis avioanelor ruseşti de la invazia lansată de Moscova în Ucraina, în februarie 2022.

Alte rute se află spre nord – deasupra Belarusului şi Poloniei sau deasupra Mării Baltice, Germaniei şi Republicii Cehe.

Joi, Trump a postat pe Truth Social că mai mulţi consilieri de nivel înalt se vor întâlni pentru a aranja o întâlnire cu Putin.

„Preşedintele Putin şi cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război ‘lipsit de glorie’, dintre Rusia şi Ucraina”, a adăugat el, fără a oferi o dată a întâlnirii.

