Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze țara cu avionul, în drum spre Budapesta / Ministru: ”O întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil” / Spaţiul aerian bulgar a fost închis avioanelor ruseşti din februarie 2022

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump ar putea primi autorizaţie să survoleze spaţiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, citat de postul public de radio, relatează luni dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Dacă se depun eforturi pentru a obţine pacea, dacă condiţia pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil”, a declarat Georgiev.

Georgiev a făcut aceste declaraţii în marja unei reuniuni a miniştrilor de externe ai UE de la Luxemburg.

O posibilă rută de zbor de la Moscova la Budapesta se află deasupra Mării Negre, Bulgariei şi Serbiei, dar spaţiul aerian bulgar a fost închis avioanelor ruseşti de la invazia lansată de Moscova în Ucraina, în februarie 2022.

Alte rute se află spre nord – deasupra Belarusului şi Poloniei sau deasupra Mării Baltice, Germaniei şi Republicii Cehe.

Joi, Trump a postat pe Truth Social că mai mulţi consilieri de nivel înalt se vor întâlni pentru a aranja o întâlnire cu Putin.

„Preşedintele Putin şi cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război ‘lipsit de glorie’, dintre Rusia şi Ucraina”, a adăugat el, fără a oferi o dată a întâlnirii.