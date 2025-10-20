Fetița de 9 ani, dată dispărută în București, a fost găsită / ”Se află în afara oricărui pericol”

UPDATE, ora 22.51

Minora de 9 ani, dată dispărută după ce a plecat, luni, de la o adresă din Sectorul 2, a fost găsită, informează Poliţia Capitalei.

„Minora a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi a fost găsită şi se află în afara oricărui pericol. Mulţumim reprezentanţilor mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum şi cetăţenilor care au oferit informaţii şi sprijin în demersurile desfăşurate”, precizează sursa citată.

Articolul inițial:

Poliția Română a lansat o alertă de dispariție pentru Danciu Nicola Elena, o fetiță de 9 ani care a plecat voluntar de acasă, din Sectorul 2 al Capitalei, în cursul zilei de astăzi.

Semnalmentele fetiței sunt: înălțime 1,40 metri, greutate 40 kg, ten deschis, păr șaten, constituție slabă, ochi verzi căprui. La momentul dispariției, purta un tricou roșu, geacă de blug albastră și pantaloni de trening bleumarin cu dungi roz.

Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor pentru a o găsi pe fată. Orice informație care ar putea ajuta la localizarea ei este rugată să fie transmisă imediat la numărul de urgență 112.

De asemenea, pentru a vizualiza fotografia fetei și detalii suplimentare, Poliția Română a pus la dispoziție un link către pagina web a D.G.P.M.B.: https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/danciu-nicola-elena-20160124