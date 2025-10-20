Hermannstadt pierde la Sibiu cu FK Csikszereda, 0-2 / Prima reacție a conducerii: ”Împăratul Măldărășanu conduce cu multă boemie echipa” / ”Vom avea o ședință mâine! Pardon acum am fost anunțat ca e liber până miercuri, ne permitem”

FK Csikszereda s-a impus cu 2-0 la Sibiu, în fața celor de la Hermannstadt, într-un meci din etapa 13 din Superliga, iar unul din acționarii clubului, Ștefan Băcilă, îl atacă direct pe antrenorul echipei, Marius Măldărășanu (foto), relatează Turnul Sfatului.

”Împăratul Măldărășanu conduce cu multă boemie echipa. Vom avea o ședință mâine! Pardon acum am fost anunțat ca e liber până miercuri, ne permitem. Echipa tehnică, Lara, Vali Negru, în frunte cu preparatorul fizic, prietenul ”Împăratului” sunt obosiți după atâta muncă. Mai ales preparatorul fizic, preferatul ”Împăratului”, adus special de el în echipa, preparator care în CV-ul lui stau doar 3 retrogradări!”, a spus supărat Ștefan Băcilă pentru Turnul Sfatului.

Marius Măldărășanu (50 de ani) se află în funcție, la Hermannstadt, din iulie 2021 și este cel mai longeviv antrenor în funcție, în prima ligă de fotbal.

Hermannstadt are acum o serie negatovă: cinci înfrângeri în ultimele șase etape.

Sibienii ocupă locul 15 în clasament, cu 10 puncte.